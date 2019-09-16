70歲婦人罹肺癌晚期 基因檢測「對症下藥」

2019-09-16 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



70多歲的陳女士在6年前確診罹患肺腺癌晚期，僅能施打化療控制病情，2年前她接受基因檢測，確認屬於發生率小於5%的ALK，改用口服標靶藥物後，一天服用兩顆，治療近2年，病情相當穩定，也不再須每2到3周住院施打化療。

在台灣，每年有1萬3千人確診罹患肺癌，已連續9年蟬聯癌症死亡率首位。高雄醫學大學附院胸腔內科主任洪仁宇表示，確診肺癌患者中，近6成發現時已是晚期，並有85%屬非小細胞肺癌，以肺腺癌較為常見。

洪仁宇說，在肺癌基因檢測問世後，肺腺癌還細分出EGFR、ALK、ROS1及BRAF等，並有相對應的標靶藥物上市，透過精準醫療，可讓患者無病存活期延長為10個月，生活品質也大幅改善。

高醫附院副院長莊萬龍表示，近年來因空汙、家中油煙等問題，新發現肺癌患者逐年增加，成為新的國病。但因初期難發現，加上引發肺癌的致病基因不同，死亡率居高不下。為能達成「對症用藥」，肺癌基因檢測已成為確診後必須進行的標準程序之一，透過精準診斷，使用對應標靶藥物，讓患者病情獲得有效控制。

高醫與台灣全癌症病友連線，今起在院內一樓大廳推出「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」衛教展，希望提升民眾對肺癌治療的認知。台灣全癌症病友連線理事長林葳媫表示，隨著醫療進步及藥物問世，現在即使罹患肺癌，也能談生存和生活品質，不再是明天就要面對生命的終點。