台大兒童醫院不夠友善 復康巴士被迫與救護車爭位

2019-09-16 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



台大兒醫是許多病況複雜、行動不便的病童必須經常出入的地方，復康巴士是主要的交通工具。最近有病友家屬反映，原預留給復康巴士的臨停位，已被改成救護車專用，巴士常被催促驅趕，讓司機和身障者被感壓力。

台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁表示，上周陪女兒在台大兒醫做完例行治療，目睹一位復康巴士司機想要入內如廁，請求臨停遭拒，另一位司機，好不容易把復康巴士開進來，卻不慎超出格線，遭警衛責備，雙方爆發口角。

周淑菁表示，就像北榮、振興等醫院一樣，台大兒醫過去也有復康巴士專用臨停位，但隨著同院轉送或轉診的救護車次增多，復康巴士車位就被改為救護車專用，警衛常來催促，司機和乘客也提心吊膽，深怕擋到救護車。

復康巴士司機也說，連計程車都有專用排班車位可停、接應乘客上下車也鮮少被催促，自己開復康巴士卻像次等公民，台大兒醫已是目前司機圈內公認最糟糕的接送點。

周淑菁觀察，兒醫門口只有一個車道，導致計程車、救護車、小客車、復康巴士全擠在一起，沒有做好分流，以致經常壅塞。病友上下車又剛好落都在車道上，險象環生，包括她以及多名病友家屬，都曾透過各種管道向院方反映。周淑菁說，能夠體諒兒醫腹地小、規畫需要時間，但還是希望盡快有暫時配套，別讓病友、司機、警衛來承擔壓力。