家中燒香、住大馬路邊 嘉義老人住家環境空汙最高

2019-09-16 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



空氣汙染不僅來自大環境，國家衛生研究院表示也有三成來自住家微環境。國衛院調查發現，嘉義老人在住家環境暴露到的PM2.5濃度最高；進一步分析，七成六的嘉義長者在家中燒香禮佛、六成三住在交通繁忙的馬路旁、兩成二住在味道較重的餐廳或工廠旁、兩成住在廟宇旁，比例均高居其他地區之冠，因此可能是嘉義長者住家微環境濃度較高的影響因子。

國衛院表示，空氣汙染七成來自大環境，也有三成來自住家微環境，住家微環境對於老人尤其重要。研究團隊針對台北、花蓮、嘉義、高雄共八十四戶老人進行調查，發現老人多數時間待在家中，台北老人每天高達八成八的時間待在家裡，花蓮老人為八成七，嘉義老人為八成八，高雄老人為九成三。

經由連續監測發現，四地區老人住家室內外的PM2.5暴露量以嘉義最高，日均值為74.9-81.7單位（微克／立方公尺），其次依序為高雄（64.4-64.9單位）、台北（33.4-42.3單位）、花蓮（31-34單位）。國衛院補充，這份研究的測量儀器與環保署的儀器不同，上述日均值數據約為環保署測得數值的兩到三倍。

住家微環境的暴露與生活方式息息相關。研究發現，七成六的嘉義長者會在家中燒香禮佛、六成三住在交通繁忙的馬路旁、兩成二住在味道較重的餐廳或工廠旁、兩成住在廟宇旁，比例均高居其他地區之冠，因此可能是嘉義長者住家微環境濃度較高的影響因子。

研究還注意到，有限制燒香的寺廟PM2.5濃度與大氣相當，無限制香枝的寺廟則高出許多。在外用餐時，通風佳的非開放式餐廳（像是速食、簡餐餐廳）濃度較低，而PM2.5濃度較高的餐廳類型依序為韓式燒烤餐廳、鐵板燒餐廳、早餐店、日式餐廳、複合式餐廳、中式快炒餐廳、牛排館等。這些都是影響民眾暴露濃度的因子，值得留心。