親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

生態浩劫！防檢局查獲網路賣23種螞蟻恐危害農作物

2019-09-16 11:40聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會防檢局9月10日偕同澎湖警察局刑事警察大隊（澎湖縣刑大）查獲網路販售螞蟻，經防檢局會同專家鑑定蟻種，確認23種螞蟻為台灣未有紀錄，且具危害農作物風險的巨山蟻屬、箭山蟻屬、編葉蟻屬、收割家蟻屬、毛山蟻屬、紅黑四擬家蟻屬、山蟻屬、掠針蟻屬、大頭家蟻屬及舉尾蟻屬螞蟻種類。

防檢局表示，此案為澎湖縣刑大主動偵辦，防檢局10日上午會同澎湖縣刑大，與內政部警政署保七總隊第八大隊至被檢舉人位於高雄市住所，現場查獲活螞蟻26種（計66管、26組），經鑑定為台灣未有紀錄且具危害農作物風險的種類計23種（64管、20組）。

防檢局表示，具危害農作物風險的螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入的有害生物，一旦入侵，將嚴重危害台灣農業生產及生態安全康，並呼籲民眾切勿擅自違法輸入，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

防檢局說，對於澎湖縣刑大主動積極查緝本案，及時遏止不法表示感謝，將持續加強邊境檢疫並與檢警單位共同辦理各項查緝工作，杜絕違法情事。另為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，防檢局設有檢舉專線0800-039-131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人可依法獲頒獎金。

本次查獲走私的巨山蟻屬螞蟻。圖／防檢局提供
本次查獲走私的巨山蟻屬螞蟻。圖／防檢局提供
分享
防檢局偕同澎湖縣警察局刑事警察大隊，查獲網路上販賣走私具危害農作物風險的螞蟻。圖...
防檢局偕同澎湖縣警察局刑事警察大隊，查獲網路上販賣走私具危害農作物風險的螞蟻。圖／防檢局提供
分享

澎湖警察農委會
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

200元夜市抵用券開始發放 適用夜市仍在增加中

2019-09-16 11:32

台灣也行！看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 09:22

外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56

母女在頂樓烤肉遭反鎖 外送員上門送餐變救人

2019-09-16 09:46

保障師生安全 今年底全台校舍耐震達一般建物耐震標準

2019-09-16 12:04

她曬養兒紀錄「整面奶粉罐牆」 網同感垂淚：小孩就是用錢堆出來的

2019-09-16 12:00

台大兒童醫院不夠友善 復康巴士被迫與救護車爭位

2019-09-16 11:48

家中燒香、住大馬路邊 嘉義老人住家環境空汙最高

2019-09-16 11:45

國衛院點名高雄、雲嘉南、中彰投 PM2.5急需管控

2019-09-16 11:38

南極臭氧洞逐年縮小 台灣也做了這些努力

2019-09-16 11:35

中橫公路131K坍方落石頻繁 機具無法搶通仍封閉

2019-09-16 11:23

午後南部局部較大雨勢 周四起低壓帶影響

2019-09-16 11:08

國道散落物處理今起收費 明年3月貨物裝載指引出爐

2019-09-16 10:30

買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23

【食力】烤得愈焦黑的肉，有愈多致癌毒性嘛？

2019-09-16 10:10

入秋溫差大 台南動保處籲防禽流感

2019-09-16 09:22

未來一周有雨 氣象局：北部、東北部天氣最差

2019-09-16 08:57

迎風面偶雨轉涼 彭啟明：下周仍可能回到夏季高溫

2019-09-16 07:45

吳德榮：本周水氣偏多 北台灣逐漸轉涼

2019-09-16 07:35

影／中醫耳針抑制食慾 女大生搭運動3個月甩10公斤肉

2019-09-16 07:31

今起一路下雨到周日 各地出門帶雨具

2019-09-16 04:54

位於下風區 雲嘉南空品拉「橘色警報」

2019-09-16 04:54

健康名人堂／「生技大大可為」 處方藥新思維

2019-09-16 01:19

健康你我他／打疫苗的投資健康學

2019-09-16 01:16

登革熱疫苗 啟動二期臨床試驗

2019-09-16 01:14

AI難取代醫師 預判輔助前景看好

2019-09-16 01:12

200元夜市抵用券 限分區使用

2019-09-16 00:36

北部、東半部 恐下雨一周

2019-09-16 00:25

烤肉香？急性蕁麻疹患者暴增1成

2019-09-16 00:25

網路秒殺！深夜排隊！兒科最難搶掛號

2019-09-16 00:25

台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25

醫病天地／化療後手足痛 中藥抗炎消腫

2019-09-15 23:47

變瘦、反覆上腹痛 小心是胰臟癌

2019-09-15 23:40

醫病天地／貼耳針搭運動 女大生3個月甩10公斤

2019-09-15 23:00

本土屈公病新北再增3例 新莊首例確診

2019-09-15 22:55

超弱「琵琶」颱風15日晚生成 朝西北往日本前進

2019-09-15 21:39

熱量攝取不足 恐影響骨頭健康

2019-09-15 21:23

男性攝護腺癌 研究：香菇可降風險

2019-09-15 21:23

朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58
看更多

熱門文章

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

2019-09-15 17:15

三高正常 網紅健身教練「筋肉爸爸」37歲竟中風

2019-09-15 17:46

秋意漸濃！氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-15 20:18

今起一路下雨到周日 各地出門帶雨具

2019-09-16 04:54

台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25

唐綺陽星座運勢週報：金牛注意與長官的溝通 天秤感情運極佳

2019-09-16 07:39

外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56

影／好天氣收假！本周水氣多 僅周二、周三有空檔

2019-09-15 12:44

六縣市大雨特報 慎防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-09-15 13:36

母女在頂樓烤肉遭反鎖 外送員上門送餐變救人

2019-09-16 09:46

超弱「琵琶」颱風15日晚生成 朝西北往日本前進

2019-09-15 21:39

影╱「琉璃蟻大軍」沿台三線擴散 大舉肆虐中南部

2019-09-15 21:23

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17

朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58

新北再增3例本土屈公病 新莊50歲女手指痛確診

2019-09-15 16:28

誤以為關節炎 屈公病患者發病三周、就醫七次才確診

2019-09-15 17:41

200元夜市抵用券 限分區使用

2019-09-16 00:36

被烤肉煙燻到過敏大爆發 這三種人最可憐

2019-09-15 12:33

下月國慶連假放四天 國道疏運措施看這

2019-09-15 17:09

不單純上腹痛 醫師：小心胰臟癌作怪！

2019-09-15 15:09

每日星座運勢／射手溝通是心靈之鑰　股票見好就收

2019-09-16 00:00

十三層遺址點燈萬人朝聖 台電提醒拍照注意腳下安全

2019-09-15 12:19

限時5天！ Dazzling café北車店早午餐買1送1

2019-09-15 18:08

吳德榮：本周水氣偏多 北台灣逐漸轉涼

2019-09-16 07:35

快加油！明天汽油漲0.5元 98無鉛汽油漲破30元

2019-09-15 12:12

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

迎風面偶雨轉涼 彭啟明：下周仍可能回到夏季高溫

2019-09-16 07:45

影／中醫耳針抑制食慾 女大生搭運動3個月甩10公斤肉

2019-09-16 07:31

買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23

國1上午接連兩事故 下午八大地雷路段湧北返車流

2019-09-15 12:23

不必等中秋 「海巡烤肉趴」原味豬炙燒很香不能吃

2019-09-15 14:29

百貨周年慶來臨 櫃姐：買「床組」才省錢

2019-09-15 16:46

未來一周有雨 氣象局：北部、東北部天氣最差

2019-09-16 08:57

中秋收假日台鐵現人潮 遊子已開始準備國慶搶票

2019-09-15 12:47

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

收假南部國道北返順暢 下午這3路段恐成地雷

2019-09-15 12:41

巧克力界的NASA！ 2019年世界巧克力大賽「福灣巧克力」奪8金

2019-09-15 16:12

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」登台開幕

2019-09-16 11:12

台版天空之城十三層遺址夜景美翻 捕捉美景這位置最佳

2019-09-15 11:59

男性攝護腺癌 研究：香菇可降風險

2019-09-15 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top