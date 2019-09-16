生態浩劫！防檢局查獲網路賣23種螞蟻恐危害農作物

2019-09-16 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會防檢局9月10日偕同澎湖縣警察局刑事警察大隊（澎湖縣刑大）查獲網路販售螞蟻，經防檢局會同專家鑑定蟻種，確認23種螞蟻為台灣未有紀錄，且具危害農作物風險的巨山蟻屬、箭山蟻屬、編葉蟻屬、收割家蟻屬、毛山蟻屬、紅黑四擬家蟻屬、山蟻屬、掠針蟻屬、大頭家蟻屬及舉尾蟻屬螞蟻種類。

防檢局表示，此案為澎湖縣刑大主動偵辦，防檢局10日上午會同澎湖縣刑大，與內政部警政署保七總隊第八大隊至被檢舉人位於高雄市住所，現場查獲活螞蟻26種（計66管、26組），經鑑定為台灣未有紀錄且具危害農作物風險的種類計23種（64管、20組）。

防檢局表示，具危害農作物風險的螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入的有害生物，一旦入侵，將嚴重危害台灣農業生產及生態安全康，並呼籲民眾切勿擅自違法輸入，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。