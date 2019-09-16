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國衛院點名高雄、雲嘉南、中彰投 PM2.5急需管控

2019-09-16 11:38聯合報 記者羅真╱即時報導

由國家衛生研究院與行政院環保署共同提起、國衛院與中研院等執行的本土研究「懸浮微粒特徵對民眾健康影響」成果出爐。研究顯示，過去十二年來全台PＭ2.5年均濃度幾乎全超標，中部以南至今嚴峻，高雄最甚；高雄的空汙主要來自交通、金屬冶煉、工業以及可能來自遠洋船的重油燃燒排放。

國衛院在政策建議章節提到，「高雄、雲嘉南、中彰投應列為急需管控地區」；國內PＭ2.5年均值只要降至既有標準15單位（微克／立方公尺），每年就可節省約30億元的健保經費；未來更應將標準下修至世衛標準，也就是年均值10單位、日均值25單位，並投入研究經費評估各項汙染源，以有效管制空汙。

這份包含多項子計畫的研究由國衛院與中研院、台灣大學、成功大學、陽明大學、嘉義大學、中國醫藥大學、台大醫院、北市聯醫、雙和醫院、小港醫院、大林慈濟醫院及花蓮慈濟醫院合作，完成超過30篇研究論文，均經過國際期刊專家評審通過發表，有其國際間可信度。

研究團隊分析健保資料庫、全國出生登記檔、至學校評估學童健康、至社區進行老人健康追蹤調查、搭配環保署空氣品質監測站資料，並以克利金空間推估法推算鄉鎮的空氣汙染物濃度等，發現自2006年至2017年間，除了台東少部分地區，全台各地的PＭ2.5年均值全數超標，中彰投、雲嘉南與高雄至今仍達27單位以上。

國衛院表示，PM2.5顆粒會沾染許多物質，金屬成分約占百分之一以下，不過部分金屬如砷、鈷、鎳、鎘等的毒性高。研究分析台北、花蓮、嘉義、高雄四地的PM2.5顆粒上的金屬來源發現，各地均以地殼元素為主；高雄第二大宗、逾兩成五來自鋼鐵製造業與交通排放，嘉義與台北分別有兩成六與兩成九來自交通排放，花蓮有三成六來自油燃燒、一成一來自水泥廠。

國衛院表示，雖然我國PＭ2.5逐年小幅減量，但現存的超標濃度對於敏感族群仍有負面影響，像是孕婦在孕期第三至八周（胚胎心臟發育關鍵期）暴露於37單位的PM2.5，比起暴露於22單位的人，她的孩子發生心臟血管缺陷風險顯著提升，尤以心內膜墊缺損與肺動脈狹窄最明顯。

各地住家環境PM2.5濃度與沾染的金屬來源。資料來源／國家衛生研究院
各地住家環境PM2.5濃度與沾染的金屬來源。資料來源／國家衛生研究院
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2006年至2017年臺灣PM2.5濃度變化。資料來源／國家衛生研究院
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PM2.5嘉義超標
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