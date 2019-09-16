南極臭氧洞逐年縮小 台灣也做了這些努力

2019-09-16 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年是蒙特婁議定書通過32周年，因蒙特婁議定書的成功管制，大氣中臭氧層破壞物質（Ozone Depleting Substances，ODS）濃度已逐年下降，臭氧也開始恢復、南極臭氧洞逐年縮小，預期臭氧的濃度至西元2060年能恢復到1980年的數值。

環保署表示，過去國內消防產業、電子業、發泡產業、冷凍空調產業及其他相關產業，為與政府共同保護臭氧層，積極測試與轉用替代品，遵循蒙特婁議定書管制規範，停止使用ODS物質，經統計32年來，我國從源頭削減已累積超過40萬公噸的氟氯碳化物及氟氯烴，以其溫暖化潛勢值（Global warming potential，GWP）換算，相當於累積削減2700百萬公噸CO2當量。

環保署表示，臭氧層（距地球表面15至50公里）能夠吸收太陽光中大部分的紫外線，為保護生態環境與人類健康避免受到傷害的天然屏障。人類及工業活動釋放至大氣中的氟氯碳化物（CFCs）等物質被證實破壞了臭氧層後，聯合國環境規劃署即於1987年9月16日邀集各國共同攜手，簽署了蒙特婁議定書，管制削減ODS，並自1995年起訂每年的9月16日為「國際臭氧層保護日」，以茲紀念喚起公眾的環保意識。