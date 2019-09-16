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國道散落物處理今起收費 明年3月貨物裝載指引出爐

2019-09-16 10:30聯合報 記者曹悅華╱即時報導

考量國道每年發生散落物事件逾4萬件，除了影響交通甚鉅，甚至造成二次交通事故，高公局今起對國道散落物的處理收費。此外，為了雙管齊下，新竹監理所受到交通部公路總局委託，正在著手撰寫車輛裝載貨物指引手冊，全國適用，目標明年3月底完成。

國道散落物樣式五花八門，其中以輪胎皮最多，每年約7000件。國道散落物處理收費標準為每車道處理時間未達30分鐘者免費，達30分鐘、未達60分鐘者，每車道每30分鐘收取3000元，依此類推。

對此，警察大學交通學系副教授李克聰表示，國道散落物收費是好的方向，也希望可以向先進國家學習，除了有收費機制，也應該規範如何綑綁貨物，讓貨運業者跟司機有遵循的依據，唯有制式化原則搭配觀念宣導，才能真正落實。

新竹監理所說，受到公路總局委託，將制定一本車輛裝載貨物指引手冊，給職業駕駛參考，如何把貨物綑綁在貨車上。目前已上網公告招標，近一兩周內會開標，採評選制，目標明年3月底前完成，而這本手冊是全國性的，富有參考價值，可做為日後範例，不過沒有拘束性。

公路總局則表示，有委託相關單位制定車輛裝載貨物指引手冊，供駕駛參考如何綑綁貨物。根據道路交通管理處罰條例第30條，汽車裝載時若裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高的情形，未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛，以及載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險等狀況，得處汽車駕駛人新台幣3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

國道散落物問題嚴重，提高國道行車的風險。 圖／國道公路警察局提供
國道散落物問題嚴重，提高國道行車的風險。 圖／國道公路警察局提供
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國道新竹車道

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