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買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23聯合報 記者曹悅華╱即時報導

秋高氣爽，正是搭高鐵出遊的好時節。為推廣國民旅遊，台灣高鐵公司宣布即日起至12月31日止，特別以高鐵車票七折的超值優惠，搭配三條「好玩卡」精選人氣路線，交通接駁與熱門景點門票一次搞定，單人即可成行，即日起開賣。

高鐵表示，本次精選三條「高鐵+好玩卡交通聯票」熱門路線，分別是「高鐵+北北基好玩卡」、「高鐵+台南好玩卡」與「高鐵+高雄好玩卡」。內容均包括高鐵標準車廂來回車票七折以及好玩卡套票優惠，可以二日無限搭乘捷運或巴士，不用開車就能暢行無阻；另加贈當地古蹟、特色設施景點或摩天輪、雙層巴士等門票。

高鐵說，以台北出發為例，活動期間購買「高鐵+高雄好玩卡」交通聯票，每人只要2,770元（總價值4,818元），購買「高鐵+台南好玩卡」交通聯票只要2440元（總價值3445元），從高雄出發購買「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票只要2680元（總價值5010元）。

高鐵表示，「高鐵+好玩卡交通聯票」為旅客提供了交通與景點門票的便利與優惠，若想進行二天一夜深度旅行的旅客，更可把握交通部觀光局現正推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，申請政府提供的訂房補助優惠的同時，聰明搭配輕鬆享有交通、住宿雙重優惠。

高鐵說，欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，請利用ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，再至7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費取票，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。為提升旅客購票便利性，上述促銷路線開放線上刷卡，旅客只要出發前取票即可。

高鐵說，「高鐵交通聯票」共有14大旅遊路線、遍及全台，提供高鐵標準車廂來回車票優惠，精心整合高鐵與在地交通接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，提供旅客多樣化選擇，讓旅客任意輕鬆「搭高鐵．遊台灣」。

「高鐵+台南好玩卡」交通聯票搭配在地景點特色之好玩卡。圖／台灣高鐵公司提供
「高鐵+台南好玩卡」交通聯票搭配在地景點特色之好玩卡。圖／台灣高鐵公司提供
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高鐵雙層巴士

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