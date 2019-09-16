外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56 聯合新聞網 綜合報導



計程車司機發現乘客不是本地人，竟刻意繞路。圖擷自 爆料公社二社 分享 facebook 外國人士來台搭計程車竟遇上心起歹念小黃司機，讓網友感嘆「丟臉丟到國外去」。網友表示，有4名外國朋友遇到不肖計程車司機，發現乘客來自外地，不熟悉當地路線，刻意繞路不當牟利，西門到新莊距離，竟收取675元車資，外國友人甚至沒到達目的地，中途下車打電話報案，警方聽到收費也不能認同「覺得很誇張」。

網友在臉書社團《爆料公社二社》表示，有4名來自外國的朋友，攔了輛計程車，準備從西門前往新莊找朋友，網友推測司機可能從談吐發現乘客並非台灣人，一路上「刻意繞路」，外國朋友發現司機開的路線與google地圖導航不符，請司機按照導航開就好，司機不但不理會還「刻意加速並說這裡不能轉彎」，最後外國朋友看到計程車上跳表車資已高達675元，不管還沒到達目的地，決定直接下車報案請警方協助。

警方表示，西門到新莊車資高達675元而且還沒到達目的地，確實不合理。協助外國友人聯絡計程車司機到派出所說明，沒想到一開始司機答應前來說明，最後警方再打給司機，已經無回應。

網友紛紛留言討論計程車與Uber，「這可以吊銷營業登記嗎？」、「老鼠屎壞了一鍋粥，這就是為什麼愛Uber」、「還是要改Uber比較實在，公里數都寫清楚不怕這種情形」、「要叫有品牌的車隊比較有保障，起碼申訴有管道」、「計程車司機大哥們，你們也別怪Uber搶了你們很多生意，因為你們的害群之馬多不勝數」、「都什麼年代了！還靠噱觀光客錢，以為外國人來台不會做功課嗎？」、「這是為何我不喜歡叫計程車的原因」。