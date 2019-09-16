未來一周有雨 氣象局：北部、東北部天氣最差

2019-09-16 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年第16號颱風「琵琶」昨天晚間生成，對台灣無直接影響。中央氣象局說，未來一周天氣皆不穩定，水氣集中在昨天、今天和周四，尤其周四低壓帶靠近後水氣增多，北部和東北部天氣最差，整周有雨。

氣象預報員官欣平說，今天天氣和昨天類似，北部和東北部整天留意短暫陣雨，花東地區、恆春半島和南部則注意局部短暫陣雨跟雷雨，尤其南部以午後雷陣雨為主，中部地區則是多雲到晴。

官欣平說，未來一周天氣最差的是北部跟東北部，整周有雨，其次是花東地區、恆春半島和南部，水氣多一點的話連同中部山區也會不穩定。

官欣平說，水氣最多的時間集中在昨天、今天和周四，周四之後受到低壓帶靠近影響，雨勢會更為明顯，明後天則降雨較少，空檔比較多，偶爾透光、出太陽，但還是會斷斷續續地下。

氣溫方面，官欣平說都沒有之前的高，各地高溫32到34度，低溫24到25度，主要受到各地天氣不穩定影響，一直下雨，溫度會上不去，另外因為高壓跟低壓間吹東北風，也會稍微把北邊空氣帶下來。

那大陸北方本周有新一波冷空氣，會不會影響台灣？官欣平說，目前不會南下影響，還沒有到冬天那種程度。

至於琵琶颱風，官欣平說目前是輕度等級，朝日本方向前進，不會影響台灣，接下來會減弱。