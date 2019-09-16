迎風面偶雨轉涼 彭啟明：下周仍可能回到夏季高溫

2019-09-16 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天持續周日東北風的天氣，北部、東北部及東部都可以感受到明顯的涼意，溫度下滑很舒適，但要留意溫差，但夏天還沒要結束，預期下周仍可能回到典型高溫的夏季天氣。

彭啟明在臉書表示，昨天開始，西太平洋的季風低壓外圍稍微接近台灣，北部、東北部迎風面都有持續性降雨，中南部靠山區有偶有短暫降雨。

他指出，預期這個很大季風低壓環流會盤據幾天，內部除了有琵琶颱風外，還有兩個低壓，未來有機會發展下一個颱風，至於哪個低壓、時間點或是否接近台灣，目前還沒有明確答案，只能滾動式來觀察，畢竟這時候是颱風季，不必過於緊張。

他說，今天東北風的天氣，並非典型秋天的大陸高壓南下所產生的東北風，而是季風低壓發展的環流，北部、東北部及東部，都可以感受到明顯的涼意，預期這周都較為類似，迎風面時晴時雨。

吹東北風讓中南部背風面相對穩定，天氣沒像北部有雨勢，但太過穩定擴散反而不易，要留意空氣品質可能較差，大約在中午到傍晚這段期間會較差，臭氧及衍生的細懸浮微粒，敏感的族群要稍微留意。