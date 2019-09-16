吳德榮：本周水氣偏多 北台灣逐漸轉涼

2019-09-16 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，昨晚生成的颱風琵琶對台無影響，不過在日本南方海面的低氣壓有機會間接或直接為台灣帶來水氣，要密切注意。

吳德榮說，今天到下周日（16至23日）受季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，並為北台灣帶來一些涼空氣。迎風面北部、東北部有局部雨，其他地區偶有局部短暫陣雨的機率，午後中南部對流增強，局部地區有陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率。

他指出，這個禮拜北台灣逐漸轉涼，反映「一場秋雨一場涼」的情境，中南部白天仍偏熱。今日氣溫：北部23至30度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至34度。

吳德榮表示，季風低壓環流內，包括昨晚20時才被命名的颱風琵琶及兩個低壓，都在競爭水氣，環境也都有較強的垂直風切，延緩了彼此的增強及發展，所以「琵琶」終究將只是個弱的輕颱，向北北西前進，未來有減弱回熱帶低壓的可能，對台無影響。

他認為日本南方近海的低壓，發展成颱的機率低，但距離較近的低氣壓，其未來的路徑偏向西南，間接或直接帶來台灣附近水氣的變化，並有造成明顯降雨的潛勢，仍需密切觀察。

中央氣象局說，今天天氣跟昨天類似，台灣附近水氣多、環境風場仍為東北風，迎風面的北部及東北部地區降雨機率較高、有短暫陣雨，南部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用；各地晨間低溫25至28度，白天桃園以北雲多高溫28、29度，其他高溫32至33度，沒下雨時天氣仍較悶熱，外出活動請多補充水分。

周二、三水氣稍微減少，但北台灣仍有小範圍短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地仍偏悶熱。