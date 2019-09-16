影／中醫耳針抑制食慾 女大生搭運動3個月甩10公斤肉

2019-09-16 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



中秋節連假吃吃喝喝，又是月餅又是烤肉，許多人擔心體重飆升。部立基隆醫院中醫科主任張淑媚說，減重不外運動和食物控制，但很多人運動完更餓更想吃東西，她建議用耳針來降低食慾，有事半功倍的效果。

張淑媚說，曾有位女大生食慾很好，吃什麼都不忌口，短期間內體重飆到120公斤，她靠飲食及運動瘦到98公斤，之後體重就停滯，下不去了，媽媽她帶來門診 想藉中醫減重 她建議可以貼耳針抑制食慾。

這是中醫很特別的耳穴療法，耳針貼在耳朵的饑點穴位，會讓人比較沒有食慾，神門點能安神，不會想吃東西，她還會搭配胃點，讓人有飽足感，大腸點排得比較快，她十多年來用這四個穴位，幫病人抑制食慾，反應不錯。

耳針已進化到像顆小珠子，用貼紙貼上，睡覺壓到也不會痛，它可以防水，貼上7天後才會鬆動，也可以壓一壓加強一下。

女大生持續到中醫門診就醫6到7次，每周來都有瘦，貼耳針約3個月，搭配運動，她體重降到89公斤，3個月甩肉10公斤。

張淑媚說，不是光貼耳針就會瘦，還要配合運動，有些人想用運動和節食減重，可是吃少會肚子餓，到後來反而吃更多，也有人運動完很餓，又暴飲暴食，前功盡棄，所以要運動也要克制自己食慾，用耳針來降低食慾，減低食量，有事半功倍的效果。