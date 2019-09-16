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台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25聯合報 記者陳雨鑫陳婕翎邱宜君楊雅棠李樹人魏忻忻

清晨五點四十分，台大警衛依序叫著科別，排隊好幾個小時的病患、家屬高舉著手，就怕一...
清晨五點四十分，台大警衛依序叫著科別，排隊好幾個小時的病患、家屬高舉著手，就怕一個不小心，前功盡棄。 記者楊雅棠／攝影
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為了幫媽媽掛到骨科名醫，廿八歲陳先生半夜十二點多，搭末班捷運至台大醫院門診大樓，原以為可排到第一順位，沒想到已是第五名。台大醫院九月起於院內張貼「門診輕症減量」公告，門診滿額時須持轉診單才能加號，令許多台大名醫門診號次更是一號難求，清晨排隊等著掛號的人龍更長。

九月十號這天，凌晨時分，台大門診外面已有不少人排隊，排第一個的是一只綠色盒子，主人就靠著大門打盹，據說，前一天下午就已就定位。至於搶到第二位的白髮先生不諱言自己是代掛業者，還透露收費標準，若該門診限掛三個名額，則收一千元，名額若在兩個以下，要價一千五百元，他強調這已經很便宜了，有些代排喊價達兩千五。

為媽媽 睡醫院門口

林小姐排第四位，前一天請假從台東搭火車北上，希望幫多年飽受椎間盤退化刺痛之苦的媽媽掛到疼痛門診名醫林峰盛門診。

林小姐說，當然希望在地醫療，但台東的醫療院所水平參差不齊，不久前，一位高血壓鄰居因當地某醫師開錯藥而送醫，送至台大後，只改了其中一顆藥，血壓馬上就獲控制；如今媽媽生病受苦，即使要睡在醫院大門口一晚，她也甘願。

在排隊人龍中，一名來自對岸的中年婦人秀出手上斑點感嘆地說，「兩岸都差不多，看個病都這麼難」，來台之前，她就先試著在網路掛號，就是掛不到。

排好隊 聽警衛指揮

到台灣之後，別人是阿里山清晨看日出，她卻至台大醫院排隊領號碼牌，前一天清晨就排過一次，但沒能掛到號，她聽說台大有一個風濕免疫科名醫，她非掛到不可。

清晨五點四十分一到，兩名台大警衛準時現身，大聲說「待會請依照不同樓層上樓掛號」，引起一陣騷動，算算此時排隊人數已經破百。此時，警衛喊著「眼科、皮膚科、耳鼻喉科」，不少人像小學生一樣舉手，在警衛指揮帶領下，進入大廳、上樓，抽取號碼牌。

排第二 也可能落空

原來在台大搶掛號單，必須先拿到號碼牌，依照幾個大科別，一百多名排隊人群分成兩三個隊伍，依序進入院內，即使拿到前幾名的號碼牌，還不能高興太早，因為想看的名醫當天如果只釋出一個現場掛號名額，就算拿到二號號碼牌，還是得下次請早，再來試手氣。

為避免紛爭，台大警衛準備一個手板，請拿到號碼牌的前十名病人或家屬依次寫下名字、想掛的醫師，以當天為例，在前十名中，就有兩個病人想看心臟內科醫師王宗道，如該門診只釋出一個名額，排在後面的病人就得等下一次。

台大醫院醫師

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