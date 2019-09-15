影╱「琉璃蟻大軍」沿台三線擴散 大舉肆虐中南部

2019-09-15 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中南部近期遭大量「琉璃蟻」肆虐，甚至有成千上百隻琉璃蟻從窗戶縫隙闖入民宅，造成生活不便，有民眾入夜不敢開燈，甚至習慣「與琉璃蟻共眠」。學者指出，琉璃蟻疫情今年最嚴重，疫區也沿著台三線往南北擴散，初估是因暖化導致數量爆發。

琉璃蟻分成「疣胸琉璃蟻」及「褐色扁琉璃蟻」，具趨光性，喜歡在樹幹縫隙築巢，愛吃甜食，例如蚜蟲及介殼蟲分泌的蜜露。雖非農業害蟲，卻為民眾生活帶來滋擾，例如到民宅夾板築巢，尤其褐色扁琉璃蟻在七至九月交配期間還會四處飛行。

南投縣魚池鄉農會總幹事王威文說，今年第一次覺得琉璃蟻大爆發，雖然不會叮人，但「密密麻麻」看了很不舒服；南投縣養雞協會理事長游東賢說，「滿山都是琉璃蟻」，還會鑽進果樹，擔心影響水果生長。

國內螞蟻權威、彰化師範大學生物學系教授林宗岐表示，琉璃蟻疫情這四年愈來愈嚴重，初步猜測是氣候變遷造成暖化，導致琉璃蟻繁殖加快，但具體原因仍在研究。且琉璃蟻喜歡吃蚜蟲、介殼蟲等昆蟲分泌的蜜露，暖化導致這些昆蟲數量增多，連帶蜜露也增多，有利琉璃蟻覓食、生長，連鎖效益之下導致琉璃蟻數量爆發。

另一方面，琉璃蟻不會在雨天出沒，林宗岐說，去年雨季比較長，因此琉璃蟻疫情較為和緩；今年七月雨多，但八月雨勢趨緩，因此琉璃蟻集中在近期出現，民眾感受格外深刻。

目前南投以疣胸琉璃蟻為主，高雄則是褐色扁琉璃蟻，嘉義兩種都有。林宗岐說，兩種螞蟻習性類似，今年發現琉璃蟻有沿著台三線往南北擴展的趨勢，例如跑到新竹苗栗或高雄地區，因台三線有檳榔、作物等自然環境，還有電纜線跟水管，方便族群遷徙，更會橫向從山區溢散到市區。

農委會防檢局長馮海東表示，最近收到很多琉璃蟻通報，已編列特別預算，補助地方使用餌站加入硼砂混合糖水製成的餌料，讓琉璃蟻帶回巢裡餵食其他螞蟻，一次大量撲殺。居家也可改換偏黃的燈，避免吸引琉璃蟻。