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朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58聯合報 記者劉小川╱即時報導

朋友如果講話變客氣，代表友誼可能變淡了。圖／摘自PELEXS
朋友如果講話變客氣，代表友誼可能變淡了。圖／摘自PELEXS
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人，雖然是一個人來到這個世界上，在生活中，卻不可能獨活。人這一生，最珍貴的地方，就是隨時隨地都有著親情、友情的相伴，不管是多苦的經歷、一個簡單的快樂，都能共同交織成我們片刻的回憶。

科技日新月異，也讓世界距離越來越近，當你在這世界的某一個角落遇見了知己，就好好珍惜每一分相處的時間。

當友誼出現危機時，最害怕是不聲不響地離去，雖然很難讓人理解，到底為何而分開，又或者明白分開的理由，當身邊的朋友突然不聯繫了，出現以下三種情況，就像在道別感覺，代表友情也即將畫下句點。

問候也越來越少

時間會改變一個人的想法，當然相知相惜的朋友，也跟著時間被推進了，在兩個不同的環境之下，過著不同的方式，下班後也會開始想要規畫自己的行程，開始思考，每天膩在一起的好友，究竟會不會也會分享自己的生活，就這樣彼此猜忌著對方的用心，久而久之也會失去更多的問候，因為彼此都在等待著被關心。

隨著工作忙碌，見面也會變得更少。見面時間也會跟著縮短，其實不是真的忙碌，可能只是找個方便離開的理由，讓自己有更多跟自己相處的時間，做自己更多想做的事情，但總而言之，如果真的有心要繼續經營友情，就要放下些自尊，去好好的面對，才能讓彼此的情感更緊密些。

忙到沒時間聯繫

朋友之間的交流，不管是什麼樣的話題，依照著跟不同朋友的熟識度，當然有多有少，兩個彼此熟悉的朋友，在話題上的選擇，也會依照情況的不同去調整，達到彼此的默契，這樣的朋友相處起來，就是所謂的精神流暢感，相處起來才能感到舒適。

懂彼此的朋友們，大家所熟知的相處模式，就是有說不完的共同話題，互相依賴著信任感。但總有些人越是相處，越是不習慣對方的壞習慣，剛相處的時候，那些包容心也會漸漸地逝去，當聽見對方說的事情，總是在事件內抽絲剝繭，讓彼此相處起來覺得時常碰壁，久而久之，話題就變得越來越淡，每次找對方的時候，總是說最近非常忙碌，也很想碰面之類的話來搪塞，這其實也是一種告別的方式。

當然沒有永遠的朋友，只要在相處的當下，懂得珍惜，比時間的長久更值得重視。

講話越客氣，距離越遠

初認識的時候，大家一定都客客氣氣，只為了給彼此有一個好的印象，這也是社交禮儀裡的基本。但朋友間相處要是越來越客氣，就代表著即將漸行漸遠，這已經不是當初那種感受了，是一種道別的行為。這時候也不要覺得難受，朋友久了之後，發現三觀不和，就很自然會有所去路，所以拿那些對不熟人的尊重來對你，會讓人感覺是一種不真誠的累贅，建議還是可以好好的溝通，解開之後，才各奔東西。

忙碌，不該是朋友間不見面的理由。圖／摘自PELEXS
忙碌，不該是朋友間不見面的理由。圖／摘自PELEXS
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朋友間出現3個行為，就是在跟你道別。圖／摘自PELEXS
朋友間出現3個行為，就是在跟你道別。圖／摘自PELEXS
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