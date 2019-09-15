男性攝護腺癌 研究：香菇可降風險

2019-09-15 21:23 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



吃香菇能降低得到攝護腺癌的機率！攝護腺癌發生於男性身上，早期沒有症狀，晚期會導致排尿困難、尿血、背痛、骨盆疼痛等症狀。目前醫學界仍未找出治療或預防攝護腺癌的方法，但近期研究發現，吃香菇可以降低男性患攝護腺癌的風險。

根據《每日醫學新聞》報導，最新研究為了探討吃香菇與攝護腺癌預防之間的關係，從日本宮城與大崎世代研究取得資料，研究範圍包括了日本3萬6499位年齡介於40到79歲的男性，研究人員平均持續追蹤了這群人13.2年。

研究人員用問卷了解他們的飲食習慣、醫療病史、運動習慣、喝酒、抽菸習慣、教育程度等等。接著研究人員依照研究對象吃香菇的頻率，將他們分成五組。過了幾年後這些研究對象當中，1204位得到攝護腺癌，占整體3.3%。

排除變因之後，研究人員發現每週吃香菇1至2次的研究對象比起不是每週都吃香菇的研究對象，患攝護腺癌的機率低了8%，每週吃香菇3次以上的研究對象，患攝護腺癌的機率則低了17%。不過這樣的現象只出現在50歲以上的男性身上，可能是因為年紀輕的男性較不會罹患攝護腺癌。

根據《每日科學》報導，該研究仍有一些限制，例如，讓研究對象自己報告自己的飲食習慣，並只做了一次調查，可能會出現不準確的情形。另外，研究人員並沒有針對香菇的種類進行調查，因此很難找出哪種香菇能夠幫助預防攝護腺癌。

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