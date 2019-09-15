國際蘭馨交流協會啟動計畫 資助全台60名女青年上大學

2019-09-15 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國際蘭馨交流協會中華民國總會今明兩天在高雄市舉辦幹部研習營，全台各地400人齊聚漢神飯店。為慶祝前立委潘維剛當選美洲聯盟（SIA）主席暨啟動「小蘭馨培植計畫」計畫，蘭馨交流協會今晚舉辦慶祝晚會，也要為資助弱勢女青年的大學獎助學金展開募款，初步目標是300萬元。

國際蘭馨交流協會世界總會成立於1921年，以「女人幫助女人，改善婦女與女孩生活」為創會宗旨，總會將歡慶成立100周年。協會指出，中華民國總會由蔡鈴蘭創立，現任總監為高雄在地企業家張素靜，9月15日與16日在高雄舉辦領導幹部研習營。

今天下午，國際蘭馨交流協會中華民國總會舉辦記者會，宣布今晚將設宴慶祝蘭馨交流協會美洲聯盟（SIA）主席潘維剛9月1日上任，另宣布啟動蘭馨百年夢想目標，將為品學兼優的女青年募集大學獎助學金。