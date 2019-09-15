三高正常 網紅健身教練37歲竟中風

2019-09-15 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



健身網紅教練筋肉媽媽在臉書擁有高人氣，常常分享健身、育兒資訊，擁有大批粉絲和學員。先生「筋肉爸爸」也是健身教練，2018年兩次代表台灣出國比賽。中秋節時，「筋肉媽媽」臉書貼文，表示「筋肉爸爸」上週某一天突然中風，所幸在黃金三小時內送醫救治，經過治療觀察後，正逐漸康復。

「筋肉媽媽」貼文寫道，兩人都長期運動健身，自以為年輕、健康，沒有想到「筋肉爸爸」卻在37歲中風。經過檢查後發現，「筋肉爸爸」血脂、膽固醇、血壓和內臟脂肪都標準，卻疏忽了家族病史，包括婆婆至今得天天吃藥控制腦血管通順、老公親戚中因中風死亡的就有兩位，甚至一位才20多歲。

通常45歲以下發生腦中風，稱為年輕型腦中風。台北市立關渡醫院院長、神經內科主治醫師陳昌明表示，發生腦中風的原因有超過百種，最重要的危險因子是大家所熟知的高血壓、高血脂、高血糖，通常好發於65歲以上長者。

許多年輕人仗著年輕，生活、飲食不正常，加上抽菸、喝酒，因此有罹患腦中風的風險。陳昌明表示，通常年輕型中風較常是血管先天異常、先天性凝血因子疾病，如protein C, protein S缺乏、免疫疾病所造成。最好預防方式是「知己知彼」，了解自己的家族病史，按時量測血壓，並且減少熬夜等不良習慣。