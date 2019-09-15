誤以為關節炎 屈公病患者發病三周、就醫七次才確診

2019-09-15 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



疾病管制署今公布屈公病再添三名新病例，其中一名家住新莊50多歲婦人，8月20日就發病，後續三周內就醫高達7次，卻一直被當成關節炎，直到9月11日患者主動致電衛生所說懷疑自己是屈公病，才終於確診通報。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增三名個案依照發病日期及活動地點研判，都與中和區國強嶺先前爆發的病例屬於同一波群聚感染，比較特別的是家住新莊50多歲婦人，這批群聚病例中最早發病的。

這名婦人在8月11日及8月18日都去過國強嶺，8月20日出現發燒、頭痛、關節痛等症狀，之後三周內她在新莊地區醫療院所的骨科就診七次，症狀都沒有改善，登革熱快篩也未驗出。直到9月11日婦人想到自己曾去過國強嶺，自行打電話告知衛生所，才於9月12日確診通報。

另一位家住中和區內南里的60多歲男性病例，就沒有受到延誤，9月10日出現手指和腳踝關節嚴重疼痛，發燒，第一次就醫被以為是痛風，但第二次就醫就被確診屈公病。

羅一鈞表示，三成屈公病患者症狀輕微，就算有明顯症狀，從急性轉為慢性，病人不再發燒，卻可能還有慢性關節炎，很容易被誤以為是肌肉骨骼疾患。此波屈公病群聚已有住在新莊、新店的個案，新北市各區醫療院所對於發燒、關節痛的個案，應特別注意詢問接觸史，如果近期有出國或去過國強嶺的紀錄，就要特別留意屈公病的可能性。