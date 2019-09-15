熱量攝取不足 恐影響骨頭健康

2019-09-15 21:23 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



運動對身體有益，但如熱量攝取不足，可能會影響骨頭健康！過去研究顯示，規律運動配上正常飲食習慣，甚至是高熱量飲食習慣，都對骨頭健康有幫助。不過近期研究發現，即便有運動習慣，若熱量攝取不足，反而會對讓骨頭變得更脆弱。

30歲後骨質漸流失

根據《Medical Xpress》報導，骨頭會不斷自我更新，但到了30歲以後骨質會開始流失，而女性骨質流失速度比男性更快，易引發骨質疏鬆症。不過熱量攝取與運動習慣對骨頭健康有很大的關聯性。

近期研究中研究人員著重於研究骨髓中的脂肪，他們懷疑該脂肪存在人體與其他哺乳類體中，對骨頭有壞處。過去研究顯示，骨髓中脂肪含量愈低，通常代表骨頭愈健康。過去的小鼠實驗中，體重正常與體重過重的老鼠，做了運動後，骨髓中脂肪量降低了，骨頭密度也增加了。

熱量不足 骨頭更脆弱

但根據《每日醫學新聞》報導，最新研究想要了解，若控制熱量的攝取，對骨髓脂肪與骨頭健康有哪些影響。研究人員將老鼠分成兩組，給一組提供常規飲食，給另一組則提供比常規飲食所含熱量低30%的飲食。但攝取熱量較低的那組老鼠也會吃下營養補充品，讓牠們攝取的礦物質與維他命量與另一組老鼠相同。

接著，研究人員將兩組老鼠又分別分成運動與不運動兩組，並對牠們進行6週的觀察。結果發現，攝取熱量較低的那組老鼠，即使因為熱量攝取較低體重變輕，骨髓中的脂肪量卻大幅增加，其骨量也下降了。而攝取熱量較低的老鼠就算因為運動讓骨髓中脂肪量下降，在熱量攝取不足下進行運動，會讓骨量下降影響骨頭健康。

研究人員對這樣的結果感到相當吃驚，之後將會持續進行研究，更深入了解骨髓中脂肪的運作機制，並找出造成上述結果的原因。

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