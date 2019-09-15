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下月國慶連假放四天 國道疏運措施看這

2019-09-15 17:09聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今年國慶連假有四天，為10月10日星期四至10月13日星期日，交通部高公局表示，連假四天將採單一費率，其中國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，連假四天每日凌晨0時至清晨5時暫停收費，收假日延長到上午10時。

高公局表示，為維持高速公路行車合理服務水準，檢視歷年國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，同時考量假期間天候應變、國道沿線遊樂區舉辦優惠活動及國慶煙火施放地點交通需求，規畫交通疏導措施及研擬應變計畫。

高公局表示，連假四天將採將採單一費率收費，也就是長途折扣費率，沒有每日20公里優惠里程；同時實施路段差別費率，10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

另為分流車潮，10月10日至10月12日，每日0至5時國道全線暫停收費；10月13日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

10月10日上午7時至中午12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道高乘載管制。10月10日及11日每日上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道高乘載管制。

10月12日及13日每日下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉部分，10月10及11日整天，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。10月12及13日整天，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3竹南北向入口匝道。

國慶連假四天，除了開放既有路肩，也會每日增加開放路肩時段與路段供小型車行駛；並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格匝道儀控管制；國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等。

高公局公布國慶連假國道疏運措施。本報資料照／記者杜建重攝影
高公局公布國慶連假國道疏運措施。本報資料照／記者杜建重攝影
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高乘載管制連假國道
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