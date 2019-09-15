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不單純上腹痛 醫師：小心胰臟癌作怪！

2019-09-15 15:09聯合報 記者謝進盛╱即時報導

現代人生活步調緊湊，往往飲食習慣不正常，偶發性上腹痛，可能被當成胃炎；甚至隨便吃胃藥或止痛藥，症狀改善就不以為意了，醫師提醒，若疼痛持續存在，有可能是胰臟癌，切莫輕忽！

50歲林先生，腹痛反覆數周，原以為只是工作壓力大，三餐不正常導致胃痛，但隨著症狀越來越厲害，加上不明原因體重下降；直到就醫才發現胰臟頭長了顆腫瘤，肝臟也有許多陰影，最後確診為胰臟腺癌合併肝轉移。所幸及時就醫，在醫生細心診治，癌症得到良好控制，症狀也獲得改善。

台南柳營奇美醫院血液腫瘤科醫師高婉真表示，胰臟癌診斷和治療，一直是臨床醫師最為棘手課題；既沒有適合的篩選工具，且大多數病人在癌症初期通常沒有明顯癥兆，導致早期診斷困難。且胰臟癌復發及轉移率高，病人平均存活時間3至6個月。

根據衛生福利部國民健康署105年癌症登記報告指出，胰臟癌發生率約2.08%，在全部癌症部位中男、女性均排名為第13位，但死亡率卻高達4.18%，位居男性排名為第8位、女性為第5位。進一步分析，僅有約2成病人在初診斷時可以開刀治療，甚至接近一半患者不適合治療，只能接受安寧緩和照護。

她說，胰臟癌危險因子，除抽菸喝酒，中央研究院最新期刊發表指出，糖代謝異常，是罹患胰腺癌關鍵原因，因此只要減少糖分攝取，就可以保護胰臟免於因代謝異常而造成損傷，有效預防胰臟癌的發生。

她建議，民眾應飲食均衡不偏食不過量，隨時注意身體發出警訊。若有長期不明原因上腹痛，甚至合併體重下降、黃疸、食慾變差、血糖控制不佳等症狀，應盡速就醫檢查，早期發現早期治療。

台南柳營奇美醫院血液腫瘤科醫師高婉真提醒，若上腹部疼痛持續存在，小心可能是胰臟癌...
台南柳營奇美醫院血液腫瘤科醫師高婉真提醒，若上腹部疼痛持續存在，小心可能是胰臟癌，切莫輕忽。圖/柳營奇美提供
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癌症腹痛醫師
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