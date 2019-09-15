六縣市大雨特報 慎防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-09-15 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局對台北市、新北市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等六縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今日大台北山區、嘉義山區及南部地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。