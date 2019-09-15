被烤肉煙燻到過敏大爆發 這三種人最可憐

2019-09-15 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



中秋連假全民瘋烤肉，大街小巷瀰漫著烤肉味，其實對過敏體質的人來說，這是一場煙燻災難。許多人就算待在家裡不烤肉，在煙霧包圍下，還是過敏大發。醫師觀察，這兩天門診急性蕁麻疹患者已增加一成，異位性皮膚炎、過敏體質、乾性皮膚的人最慘。

一名三十歲OL，因為住家剛好在一條熱愛烤肉的死巷底，總有鄰居在中秋前一周就提前烤肉，到了中秋假期，更會接連好幾天輪流烤肉，從下午到半夜兩三點，濃濃煙霧飄逸不絕，即便她關緊門窗、全天開空氣清淨機也擋不住。

被連燻兩天後，這名OL開始出現全身不適，症狀包括咳嗽、眼睛發癢流淚，臉部和四肢的皮膚也泛紅發癢，她的先生過敏性鼻炎也變嚴重。她無奈表示，雖然已經自行服用抗組織胺，但症狀改善有限，她已準備周一下班就要去診所報到。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，烤肉的煙和熱氣，還有不新鮮的食物和辛辣的醬料，都是易刺激過敏發作的物質，可能導致吸入性或接觸性的過敏。

此外，烤肉煙霧中有許多刺激性化學物質及較大的懸浮微粒，例碳粒或PM10，會刺激呼吸道黏膜，也使皮脂層發生氧化反應，產生過多自由基，再加上熱氣促使末稍微血管擴張，就會引起發炎、泛紅、搔癢等過敏的反應。