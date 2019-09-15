國1上午接連兩事故 下午八大地雷路段湧北返車流

2019-09-15 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天為中秋節假期收假日，交通部高速公路局統計，昨天全日交通量為104.6百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.2倍。今天凌晨0時至清晨5時交通量為6.7百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的1.8倍。截至上午11時，國道全線交通量為28百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里。

高公局表示，上午國道整體路網，除國1湖口服務區至湖口、國5北向宜蘭至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢；預計下午可能會出現北返車流，壅塞路段將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。

另因國5北向頭城至坪林路段可能壅塞至夜間，高公局將於下午2時晚上9時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局高速公路1968網站及App查詢最新國道路況。

今天國道事故部分，高公局說，今天上午10時41分國1北向228.3K4發生小客車追撞事故，回堵2公里；上午10時36分國1北向仁德系統入口4小客車追撞占用入口匝道，影響整體車流甚鉅，請用路人務必注意行車安全。