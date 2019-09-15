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胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

十三層遺址點燈萬人朝聖 台電提醒拍照注意腳下安全

2019-09-15 12:19聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

新北市瑞芳十三層遺址中秋夜點燈，歷史建築在柔和琥珀色燈光襯托下已成為拍照熱點，吸引眾多民眾遊客或攝影玩家駐足欣賞。台電今天呼籲民眾務必注意自身安全，避免意外。

十三層遺址塵封多年後以公共藝術方式重生，被網友讚歎猶如「台版天空之城」、「台版德魯納酒店」。從昨（14）日起，十三層遺址在每日晚間6時至9時點燈，許多民眾遊客或攝影愛好者為一睹這特殊的礦業歷史黃金風貌，都聚集在水湳洞漁港堤防或停車場，並架設攝影器材捕捉山城美景。

台電今表示，非常感謝社會大眾對於公共藝術計畫的關注與肯定。同時，台電也呼籲民眾在拍照攝影時，務必留意身旁周邊環境是否有墜落疑慮，如邊坡、港區堤防等尤須特別留意防止跌落，盡量不要一邊移動一邊攝影，也要當心台二線上過往車輛，避免交通意外發生。

十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，台電說明，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬物質列為汙染控制場址，台電除確保民眾不受影響，更因應十三層陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，嘗試利用「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、一隱照明團隊，以及新銳藝術家何采柔合作點亮十三層，首創土地汙染用地再利用新模式，期盼帶動在地發展。

十三層遺址點燈，吸引萬人朝聖拍照。圖／台電提供
十三層遺址點燈，吸引萬人朝聖拍照。圖／台電提供
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台電攝影
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