回響／國有地開放保育團體認養石虎保育基地

2019-09-15 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



聯合報「誰殺了石虎？」調查報導引發各界關注，國有財產署訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」（國有地認養原則），將與林務局合作，找出國有地中的石虎棲息地，提供保育團體認養，做為石虎保育基地。預計年底前完成，讓石虎有個安心生活繁衍的家。

國有財產署今年初訂定國有地認養原則，已受理環保團體申請嘉義布袋濕地跟台南七股濕地的認養，預計9月底前召開審查會議，審議通過後與環保團體簽訂認養契約提供所需土地，增進國有非公用土地管理效益，達成環境永續經營目標。石虎保育基地則是第二項作業。

國有財產署長曾國基表示，國有土地利用原則，是自然保育或公共利益優先，開發活化變現在後。石虎是台灣特有保育種動物，也是珍貴稀有物種，主要分布在苗栗、南投跟台中的淺山地區、丘陵地，常有石虎因為要覓食或其他情況有越過馬路遭到路殺等，需加以保護。

曾國基指出，國產署將先洽詢林務局，找出石虎實際分布區域及出現的熱點，將林務局特有生物中心歷年調查出的石虎頻繁出沒地區，與國有土地資訊管理資料相互比對，找出國有地中的石虎棲息地，並畫定一區域。

曾國基表示，國有地中的石虎棲息地若尚無開發利用，希望透過保育團體認養維護，結合林務局及農委會的保育獎勵措施，讓石虎在國有土地上成長繁殖。若國有地中的石虎棲息地已出租，則會跟現有承租人商討，依林務局的獎勵辦法進行友善耕作，保育石虎，也避免飼養的家禽遭石虎捕獵。

曾國基表示，目前國產署正在做相關地籍整理，整理完後會將資料給林務局遴選及媒合對石虎保護熱心、有保育能力，意願的社區或地方保育團體，透過公私協力來達成國有土地提供給石虎一個基地，把這些物種保護下來的目的。