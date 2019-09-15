胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

2019-09-15 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



美國食品藥物管理局近日發布聲明指出，部分含有雷尼替丁成分的胃藥，經檢出含有少量的致癌物二甲基亞硝胺（NDMA）。不過美國官方強調其劑量低、對人體的健康安全風險尚待評估，目前並未建議病人停藥。國內醫師表示，胃藥選擇多元，如正在用藥的民眾有疑慮，可諮詢醫師或藥師是否有其他治療選項。

美國食品藥物管理局於當地時間13日發布聲明指出，部分含有雷尼替丁成分的胃藥遭檢出含有少量的二甲基亞硝胺（NDMA），其中包括「善胃得」（Zantac），目前正在評估致癌雜質源頭從哪裏來、又是否對病人構成健康安全風險。

不過美國官方也強調，初步檢驗發現藥品所含的致癌成分劑量低，甚至低於在一般食品中可能攝取到的量，因此目前並未建議病人停藥。

高雄榮總胃腸肝膽科主治醫師許秉毅表示，簡要來說，人體胃部壁細胞接受到組織胺、胃泌素或乙醯膽鹼素這三種任一種物質刺激就會分泌胃酸，而「善胃得」則是一種抑制組織胺受器的拮抗劑，病人用藥後能減少胃酸分泌。在台灣，使用「善胃得」的病人符合特定條件能獲健保給付。

他說，不過，這個機轉的藥物不只有雷尼替丁，還有其他選擇。同時，如今治療的主流藥物其實已是質子幫浦抑制劑，另有不少病人選擇以胃乳或胃乳片等制酸劑中和胃酸，「臨床上使用『善胃得』的病人約只有2%左右，已屬少數」。