親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

罷工完繼續吵優待機票 長榮空服工會將靜坐24小時

雪隧今一早塞車又遇故障車 車陣回堵難消化

禽流感夏季頻傳 北市籲換季更要做好防護

2019-09-15 11:42聯合報 記者翁浩然╱即時報導

本該好發在秋冬的禽流感，今年夏天疫情卻異常頻傳，北市動保處指出，今年5月到8月間盛夏的H5N2亞型禽流感疫情多，全國約有30場高病原性禽流感確診撲殺，相較去年同期偏高；如今時序逐漸進入秋季禽流感病毒活躍時刻，北市除例行採樣防疫外，也將到學校加強宣導防疫，另也提醒民眾勿隨意餵養、接觸禽鳥，禽肉雞蛋要熟食並做好個人衛生管理，防範禽流感。

2015年起在台灣爆發的H5N2亞型高病原性禽流感具耐熱特性，今年到9月初全國確診感染禽流感而撲殺的養禽場共49場，其中33場在雲林縣，而養禽大縣的彰化也有13場，北市家禽批發市場屠宰場在夏季也多次發現相關病禽送驗確診。

動保處防疫檢驗組長連韻晴指出，因應逐漸換季進入秋冬禽流感高峰期，10日已邀集農委會畜牧處、動植物防疫檢疫局基隆分局、市場處、台北畜產運銷公司及國立台灣大學獸醫專業學院等單位召開本市禽流感防疫產官學座談會，討論如何加強禽流感防疫。

連韻晴說，針對批發市場內家禽死亡率，學者認為與雞隻進場時的健康狀況、近期天候氣溫及裝籠載運密度等皆有關聯，應從各方面多加注意才能有效降低疫病發生及禽隻死亡率；北畜也將加強督導場內各攤商、縮短家禽留在批發市場的時間，降低禽流感發生風險。

有關動保處作為，連韻晴則表示，會持續進行各項禽流感防疫工作，包含例行到北市養禽戶、寵物鳥店、公園綠地及家禽批發市場加強採樣送檢監測等，另也規劃在20所國中、小辦理禽流感防疫教育宣導會。

動保處也呼籲，換季氣候不穩定，易使禽隻緊迫導致免疫力下降，因此養禽場應注意通風保溫等措施來降低禽流感等疫病發生風險；民眾則不要隨意餵養野鳥、避免接觸禽鳥並做好個人衛生管理，同時購買屠宰衛生檢查合格的禽肉，並完全煮熟禽肉、禽蛋再食用。

北市家禽批發市場屠宰場夏季發現不少家禽屠體疑似有禽流感，送中央檢驗後均確診感染H...
北市家禽批發市場屠宰場夏季發現不少家禽屠體疑似有禽流感，送中央檢驗後均確診感染H5N2病毒。圖／市場處提供
分享

禽流感北市
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

雪隧今一早塞車又遇故障車 車陣回堵難消化

2019-09-15 10:32

小心落海！爭拍十三層遺址 水湳洞堤防現卡位人潮

2019-09-15 11:00

跟妻子愛愛射精了卻沒快感？醫：男人也有「假高潮」

2019-09-15 10:06

攝護腺癌三種動刀方法怎麼選 專業分析看這裡

2019-09-14 20:03

國慶連假台鐵加開205班次 9月25日零時開放搶票

2019-09-15 10:14

今起變天 氣象局：北部、東部雨恐下一整個禮拜

2019-09-15 09:25

胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

2019-09-15 11:52

國五北上湧車潮回堵5公里 高乘載管制上下延長各1小時

2019-09-15 11:02

快記起來！聽語障人專線竟有神祕功能 危急時能救命

2019-09-15 09:00

北東局部雨 嘉義以南及各山區午後雷陣雨

2019-09-15 08:44

連假收假九路段塞爆 估國5上午湧現車潮

2019-09-15 08:20

開學憂鬱讓人失眠？這些症狀父母師長別輕忽

2019-09-15 08:09

年幼孩子上學帶手帕? 醫師不建議的理由有這些

2019-09-15 08:03

公費子宮頸癌疫苗 加碼國三生開打

2019-09-15 01:08

連假最後一天 北返趁上午出發

2019-09-15 01:02

常鼻塞過敏 竟是腫瘤堵鼻腔

2019-09-15 00:17

登革熱 高雄、台南再添1例

2019-09-15 00:01

明天收假了！國道北返要避開這些地雷路段

2019-09-14 21:07

嚇！ 空汙嚴重 男子經常鼻塞檢查竟是鼻竇癌

2019-09-14 20:36

攝護腺癌藥物治療 考量高齡、晚期，選擇不同

2019-09-14 20:03

健保大數據 攝護腺癌治療亮點醫院

2019-09-14 20:03

預防攝護腺癌 抽血驗這個數值是第一步

2019-09-14 20:03

健保大數據分析 這些醫院攝護腺癌手術人數最多

2019-09-14 20:02

誰是攝護腺高危險群？健保署長李伯璋用2張圖說明

2019-09-14 20:02

推車全都整齊停好！她赴日爽逛超寬敞好市多 網反觀台灣：會被清空

2019-09-14 20:00

中秋連假將收假 估國道15日北上車潮多1.5倍

2019-09-14 19:14

台聯大系統與太空中心合作 首創太空科技學程

2019-09-14 18:56

鳳山新增本土登革熱第一型病例 中秋連假啟動緊急防治

2019-09-14 17:11

韓國瑜赴台中會燕子 高雄鳳山再爆一例本土登革熱

2019-09-14 17:05

登革熱能打針預防？ 我國登革疫苗第二期臨床試驗啟動

2019-09-14 16:25

布袋青年記錄101種生活 喚醒昔日小上海榮光

2019-09-14 15:33

加碼國三生公費HPV疫苗開打 國一生想打等明年過年

2019-09-14 15:20

教學升等難推行 大學：認同理念的評審委員少

2019-09-14 15:10

天氣逐漸轉變！ 今晚中南部東部零星短暫陣雨

2019-09-14 14:51

社工：政府應成立法扶單位助愛滋感染者

2019-09-14 13:35

中秋連假收假日 避開9大地雷路段

2019-09-14 13:32

拉警戒線、要患者轉診…醫療愛滋歧視很切心

2019-09-14 13:32

國道下午湧現北返車潮 國5恐塞車到深夜

2019-09-14 13:12

小黑「緊叼珍奶」乖乖坐機車後座 萬人笑噴：自己要喝自己拿！

2019-09-14 12:00
看更多

熱門文章

今起變天 氣象局：北部、東部雨恐下一整個禮拜

2019-09-15 09:25

具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18

誰是攝護腺高危險群？健保署長李伯璋用2張圖說明

2019-09-14 20:02

快記起來！聽語障人專線竟有神祕功能 危急時能救命

2019-09-15 09:00

殺破狼周運勢／射手社交場合邂逅對象 摩羯職場被貴人提攜

2019-09-15 00:00

嚇！ 空汙嚴重 男子經常鼻塞檢查竟是鼻竇癌

2019-09-14 20:36

明天收假了！國道北返要避開這些地雷路段

2019-09-14 21:07

雪隧今一早塞車又遇故障車 車陣回堵難消化

2019-09-15 10:32

跟妻子愛愛射精了卻沒快感？醫：男人也有「假高潮」

2019-09-15 10:06

攝護腺癌三種動刀方法怎麼選 專業分析看這裡

2019-09-14 20:03

房子太小不夠用？居家品牌教你「小空間大利用4招」快筆記

2019-09-14 15:40

健保大數據分析 這些醫院攝護腺癌手術人數最多

2019-09-14 20:02

每日星座運勢／摩羯適合與朋友談心　金錢回收時刻

2019-09-15 00:00

韓國瑜赴台中會燕子 高雄鳳山再爆一例本土登革熱

2019-09-14 17:05

常鼻塞過敏 竟是腫瘤堵鼻腔

2019-09-15 00:17

連假收假九路段塞爆 估國5上午湧現車潮

2019-09-15 08:20

天氣逐漸轉變！ 今晚中南部東部零星短暫陣雨

2019-09-14 14:51

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

預防攝護腺癌 抽血驗這個數值是第一步

2019-09-14 20:03

年幼孩子上學帶手帕? 醫師不建議的理由有這些

2019-09-15 08:03

連假最後一天 北返趁上午出發

2019-09-15 01:02

教學升等難推行 大學：認同理念的評審委員少

2019-09-14 15:10

健保大數據 攝護腺癌治療亮點醫院

2019-09-14 20:03

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

攝護腺癌藥物治療 考量高齡、晚期，選擇不同

2019-09-14 20:03

小心落海！爭拍十三層遺址 水湳洞堤防現卡位人潮

2019-09-15 11:00

開學憂鬱讓人失眠？這些症狀父母師長別輕忽

2019-09-15 08:09

【閱讀生活】番場智子／整理冰箱，整理你的心

2019-09-15 06:00

加碼國三生公費HPV疫苗開打 國一生想打等明年過年

2019-09-14 15:20

蕭敬騰全球首穿JW Anderson春夏系列 輕鬆駕馭花不溜丟頑童裝

2019-09-14 21:01

中秋連假將收假 估國道15日北上車潮多1.5倍

2019-09-14 19:14

好想請問蕾哈娜 超迷你DELVAUX限量包到底裝了什麼

2019-09-14 19:59

北東局部雨 嘉義以南及各山區午後雷陣雨

2019-09-15 08:44

鳳山新增本土登革熱第一型病例 中秋連假啟動緊急防治

2019-09-14 17:11

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-15 06:00

登革熱能打針預防？ 我國登革疫苗第二期臨床試驗啟動

2019-09-14 16:25

國道下午湧現北返車潮 國5恐塞車到深夜

2019-09-14 13:12

中秋連假收假日 避開9大地雷路段

2019-09-14 13:32

拚香氣也拚顏值！5款「夢幻仙氣香水」讓你不愛也難

2019-09-14 16:45

公費子宮頸癌疫苗 加碼國三生開打

2019-09-15 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top