禽流感夏季頻傳 北市籲換季更要做好防護

2019-09-15 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



本該好發在秋冬的禽流感，今年夏天疫情卻異常頻傳，北市動保處指出，今年5月到8月間盛夏的H5N2亞型禽流感疫情多，全國約有30場高病原性禽流感確診撲殺，相較去年同期偏高；如今時序逐漸進入秋季禽流感病毒活躍時刻，北市除例行採樣防疫外，也將到學校加強宣導防疫，另也提醒民眾勿隨意餵養、接觸禽鳥，禽肉雞蛋要熟食並做好個人衛生管理，防範禽流感。

2015年起在台灣爆發的H5N2亞型高病原性禽流感具耐熱特性，今年到9月初全國確診感染禽流感而撲殺的養禽場共49場，其中33場在雲林縣，而養禽大縣的彰化也有13場，北市家禽批發市場屠宰場在夏季也多次發現相關病禽送驗確診。

動保處防疫檢驗組長連韻晴指出，因應逐漸換季進入秋冬禽流感高峰期，10日已邀集農委會畜牧處、動植物防疫檢疫局基隆分局、市場處、台北畜產運銷公司及國立台灣大學獸醫專業學院等單位召開本市禽流感防疫產官學座談會，討論如何加強禽流感防疫。

連韻晴說，針對批發市場內家禽死亡率，學者認為與雞隻進場時的健康狀況、近期天候氣溫及裝籠載運密度等皆有關聯，應從各方面多加注意才能有效降低疫病發生及禽隻死亡率；北畜也將加強督導場內各攤商、縮短家禽留在批發市場的時間，降低禽流感發生風險。

有關動保處作為，連韻晴則表示，會持續進行各項禽流感防疫工作，包含例行到北市養禽戶、寵物鳥店、公園綠地及家禽批發市場加強採樣送檢監測等，另也規劃在20所國中、小辦理禽流感防疫教育宣導會。