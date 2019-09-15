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估數百萬人無處傾吐心聲 中壯年和退休者最明顯

2019-09-15 11:23中央社 台北15日電

台灣近年輕生者有微幅上升趨勢，調查發現，估計有數百萬人認為心情低落時沒有可信任的人能傾吐心聲，尤以中壯年、已退休者、曾有自殺想法、情緒有困擾者更明顯。

台灣自殺防治學會日前公布調查數據，近年來輕生者呈現微幅上升的趨勢，其中以15歲至24歲的青少年族群及身處職場的45歲至64歲社會中堅族群較為明顯。

自殺企圖通報的資料也顯示，今年青少年族群通報人次與107年相較增加1862人，上升幅度達36%。通報原因主要為「精神健康」及「情感人際關係」，「校園學生問題」相關因素的通報人次也逐年上升。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，全國自殺防治中心「心理健康及自殺防治認知與行為」電話調查結果顯示，近4年內台灣15歲以上人口有情緒困擾者逐漸上升，今年調查有8.3%（約168萬人）有情緒困擾。在這些情緒困擾者中，又高達52.4%（約88萬人）曾認真想過自殺、而1年內曾認真想過自殺者則佔21.9%（約36萬人）。

李明濱說，這幾天中秋連假，如果家家戶戶團圓，但有人獨自一人、又出現明顯情緒困擾時，最容易產生孤獨感，並需要親友關懷。

不過，李明濱說，近年電話調查發現，約有8%至9%民眾（約164萬到200萬人）認為周遭沒有值得信任的人可傾吐心聲。今年調查也發現，當自己感到情緒低落時，身邊沒有信任的人可傾吐心聲者更有16.4%（約336萬人）。

其中55歲至64歲中壯年者、已退休者、曾有過自殺想法或有情緒困擾者找不到人訴說的情形更為明顯，顯示民眾可更加注意在職場打拚的親友及退休的長者們，主動給予適當關懷及陪伴。

李明濱建議，除多與身旁親友互動以外，也可透過電話、訊息，對這些不在身旁的親友表達問候及支持，就能避免憾事發生。

衛生福利部提供安心專線1925，有需要的民眾也可善加利用。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

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