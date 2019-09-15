又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



還記得台中市婦人張翊湄因為在日本因腦動脈血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，後來經各界募款及協助，7日才得以順利返國嗎？目前她經首次手術後情況趨於穩定，但據她丈夫楊琮閔獲得消息，前天又有國人因心臟主動脈剝離，赴東京同一醫院急診，手術加急診醫療費用已達1500萬元日幣，相當於新台幣428萬餘元，且同樣因為沒有保險，目前陷於困境中。

楊琮閔說，經過妻子的經驗，他深刻感覺到出國必須保險的重要，尤其是去像是東京、美國這些高醫療費用的地區，沒有保險等於置於險境，一出了事真的難以應付；除了應該保旅遊平安險，還應該附加醫療專機費用，而且保額必須提高。

昨天是中秋夜，楊琮閔在台中榮總陪伴著妻子，看著妻子眼睛已能張開，雖還無法言語，但他內心充滿著感激。

他說，當妻子返國被送進台中榮總急診室，他第一次結帳竟只有7百多元，眼淚幾乎要掉下來， 對比在日本4天就花了230萬元，台灣的健保真是德政。

更令人佩服的是，他的妻子返國僅兩天，醫師就從腦部攝影又找出另兩顆腦動脈血管瘤，但在東京的醫院住了40幾天，卻從來沒有聽醫師提過，讓他深刻感覺台灣的醫術在全世界都是首屈一指的。

楊琮閔說，醫院要等其妻情況更穩定後，進行第二次手術，解決腦動脈血管瘤和積水引流和顱骨重建等問題，他再次感謝各界，讓他們家人終於能在中秋節前團圓。