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避免塞車憋尿致病 醫籲攝護肥大者備尿袋

2019-09-15 10:17聯合報 記者羅真╱即時報導

中秋連假最後一天，高公局預估西部國道午後會開始壅塞。醫師提醒，長途自駕民眾上路前避免喝利尿飲料、限量喝水；長途車程中應少量補充水分；攝護腺肥大患者應預防性準備尿袋以備不時之需。

書田診所家醫科主任醫師康宏銘說，每逢收假就有不少人在返鄉車潮中憋尿憋出問題，攝護腺肥大患者就是常見的一群。男性的攝護腺會隨年齡老化而增生，而攝護腺肥大者長時間憋尿、讓膀胱膨脹，脹到一定程度可能導致擠壓尿道而難以解尿。

過去曾有攝護腺肥大者收假自駕北返，憋尿時間長達五個小時，北返到家立即如廁卻發現已無法解尿，被送往急診時導出千餘毫升的尿液，膀胱功能顯然受影響。

在長途車程中憋尿可能憋出的問題還包括泌尿道感染。康宏銘說，尿液長時間累積容易孳生細菌，提升泌尿道感染發炎風險，女性因尿道較短發生率較高；而少量補充水分、增加尿量，才有機會將細菌自泌尿系統中帶走。因此，不能都不喝水，一般建議長途自駕前限量喝水、避免喝利尿飲料，但途中仍應補充水分，並多加利用國道休息站如廁；攝護腺肥大者應預防性準備尿袋，以備不時之需。

此外，有時一塞就是數小時，可能導致誤餐，影響血糖波動。康宏銘說，有打胰島素的糖尿病患者若預估可能錯過用餐時間，自駕前一餐的胰島素劑量應減少一些，或者也可以帶點糖果餅乾上路，以免引發低血糖。

患者國道
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