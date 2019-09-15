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跟妻子愛愛射精了卻沒快感？醫：男人也有「假高潮」

2019-09-15 10:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一名50多歲中年男子最近跟老婆愛愛，雖然仍會射精，卻沒有任何快感，覺得相當困擾，因而找上高雄泌尿科開業醫師張美玉求診，「難道男人也有假高潮嗎？」

張美玉為這名患者初步檢查，不僅沒有糖尿病或自律神經失調問題，在硬度和持久度等性功能上也很正常；百思不得其解下，男子才小聲告訴她「可是跟別人就不會有這種現象」，張美玉才恍然大悟，原來是經「比較」後，才有了雖射精卻沒有感覺的「假高潮」，研判可能是另一半陰道較鬆弛，或是夫妻間早已失去新鮮感，心理層面影響居多。

患者向張美玉表示，過去和太太性生活正常，直到近兩個月開始覺得射精時沒感覺，又因緣際會在外面有了較年輕的固定伴侶，才驚覺有所不同。張美玉說，女人為了取悅另一半，即使愛愛時沒那麼有快感，會用表情或聲音營造「假高潮」，從該名患者經歷，原來男人也是有「假高潮」，雖然射精了，卻是一點感覺都沒有，代表著心裡上對性生活的不滿足。

張美玉表示，情境、對象不同，陰莖硬度、陰道緊度和新鮮感當然也就有所不同，她鼓勵患者應該多跟老婆營造不同的情趣和情境，如到汽車旅館或安排兩人單獨出外旅遊等。張美玉說，性在婚姻中扮演相當重要的角色，許多夫妻間已長達數月甚至一、兩年沒有性生活，對婚姻可能造成極大危機，雙方多溝通，表達自己的需求，就能重拾往日性生活的美好。

開業泌尿科女醫師張美玉最近收治一名「射精了卻沒快感」的男患者，驚覺原來男人也有「...
開業泌尿科女醫師張美玉最近收治一名「射精了卻沒快感」的男患者，驚覺原來男人也有「假高潮」，鼓勵夫妻應多營造情趣與新鮮感，為婚姻生活保鮮。圖／本報系資料照片
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患者婚姻夫妻
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