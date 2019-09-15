跟妻子愛愛射精了卻沒快感？醫：男人也有「假高潮」

2019-09-15 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名50多歲中年男子最近跟老婆愛愛，雖然仍會射精，卻沒有任何快感，覺得相當困擾，因而找上高雄泌尿科開業醫師張美玉求診，「難道男人也有假高潮嗎？」

張美玉為這名患者初步檢查，不僅沒有糖尿病或自律神經失調問題，在硬度和持久度等性功能上也很正常；百思不得其解下，男子才小聲告訴她「可是跟別人就不會有這種現象」，張美玉才恍然大悟，原來是經「比較」後，才有了雖射精卻沒有感覺的「假高潮」，研判可能是另一半陰道較鬆弛，或是夫妻間早已失去新鮮感，心理層面影響居多。

患者向張美玉表示，過去和太太性生活正常，直到近兩個月開始覺得射精時沒感覺，又因緣際會在外面有了較年輕的固定伴侶，才驚覺有所不同。張美玉說，女人為了取悅另一半，即使愛愛時沒那麼有快感，會用表情或聲音營造「假高潮」，從該名患者經歷，原來男人也是有「假高潮」，雖然射精了，卻是一點感覺都沒有，代表著心裡上對性生活的不滿足。