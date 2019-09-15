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連假收假九路段塞爆 估國5上午湧現車潮

2019-09-15 08:20聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今天為中秋連假最後一天，九路段恐塞爆，其中國5北上車潮預計上午10時湧現，頭城至坪林路段行車時間為平常7倍，預估會塞到晚間7時，是連假以來北上最塞的一天，目前各國道仍維持時速40公里以上行車速度。

高公局說，預估今天國道總延車公里為110百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍。

高公局預估，國1西螺至埔鹽系統在今天下午1時開始塞，南屯至后里下午2時、新竹系統至竹北下午3時紛紛湧車潮，行車時間恐是平時的4倍，預計要塞到晚上6時才會紓解。

國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，也是下午2至3時起湧車潮，行車時間是平時的3到4倍。國6西向舊正至霧峰系統則從下午4時塞到下午6時。

高公局亦公布九大地雷路段，包含國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3北上關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，以及國5北上頭城到坪林、國6西向舊正-霧峰系統等，其中國5頭城至坪林路段旅行時間為7倍，建議欲北上的用路人上午先上路。

今天的國道疏導措施包含下午2時到晚間9時，國5蘇澳至頭城北向實施高乘載管制；全日封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道；國道採單一費率；國3新竹系統至燕巢系統單一費率再八折收費。

今天是中秋連假最後一天，九路段恐塞爆。聯合報系資料照
今天是中秋連假最後一天，九路段恐塞爆。聯合報系資料照
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國道新竹車潮高乘載管制中秋連假
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