開學憂鬱讓人失眠？這些症狀父母師長別輕忽

2019-09-15 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



9月開學季，家長應當心孩子出現憂鬱、失眠等症狀。醫師提醒，孩子暑假作息差，除有爬不起來、頭痛、焦慮、不想上學的開學症候群外，若過度依賴手遊等三C，小心出現「網路遊戲成癮」，需透過醫療、輔導等介入。

15歲的王姓少女，因自我要求高，升國一時就因過度焦慮合併憂鬱症狀，雖經持續治療改善，但近日因升上高中，在新生訓練前即擔憂高中課業與社交而焦慮，並出現失眠、自殘情形，抗拒上高中；所幸就醫接受藥物及心理治療下，情況改善。

收治王姓少女的中國附醫兒童心智科主任林秀縵表示，9月開學日，青少年因長假放鬆太久、面對新學期而易出現焦慮、身體不適、不想上課等「開學症候群」，嚴重者更有焦慮、憂鬱等症狀。而從臨床上觀察，最近門診人數也增加近兩成。

林秀縵說，據統計，18歲以下青少年約一成有憂鬱、焦慮症狀，主因情緒及人格發展未成熟，面對壓力時缺乏彈性，容易出現認知扭曲、災難性思考；輕則出現焦慮、失眠，重則憂鬱、拒學，或甚至有自傷行為。如上述案例後來接受心理、藥物治療，家人則改變權威式管教，改為多陪伴、聊天而改善。

世界衛生組織（WHO）2018年6月宣佈，將「網路遊戲成癮」納入精神疾病。其定義是「失控造成生活失能」，即個人因對於上網打遊戲不可自拔，使其日常活動優先順序產生變化，總以打電玩為優先，造成日常生活失能，且無法控制並出現一連串失控的狀態。

醫師提醒，家長若發現孩子在開學前後兩周，出現情緒低落、易怒、易哭泣、失眠、成績退步，甚至拒學等情形時，建議就醫檢查判斷並接受治療。

●各年齡層孩子開學症候群、憂鬱症狀

幼兒園、國小學生：分離焦慮，覺得看不到父母，又面臨陌生環境，出現哭鬧、坐不住、無法上課等行為

國中、高中學生：因暑假期間熬夜晚睡，開學時難調時差、注意力不集中等，並可能出現失眠、焦慮、遲到等行為

●治療建議

醫院：透過藥物助眠、解焦慮，作息調整改善

學校：心理諮詢，如學校輔導室輔導、課業補救

家庭：改變管教方式改變，如多陪伴、聊天，控管上網時間等