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年幼孩子上學帶手帕? 醫師不建議的理由有這些

2019-09-15 08:03聯合報 記者羅真╱即時報導

兒科醫師表示，幼兒經常吃手手、挖鼻孔，加上東摸摸、西摸摸，有可能細菌病毒沾手，再...
兒科醫師表示，幼兒經常吃手手、挖鼻孔，加上東摸摸、西摸摸，有可能細菌病毒沾手，再抹到手帕上，而手帕並非用完就馬上清洗乾淨，一整天反覆使用，恐有礙健康。本報資料照片
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小朋友上學帶手帕，到底衛生不衛生？許多幼稚園小朋友上學時會在胸前夾條手帕，方便隨時擦擦汗或擦擦嘴，保持乾淨整潔。不過，這究竟是不是個良好的衛生習慣？兒科醫師表示「不建議」。因為幼小孩子經常會吃手、挖鼻孔，加上東摸摸、西摸摸，有可能細菌病毒沾手，再抹到手帕上，而手帕並非用完就馬上清洗乾淨，一整天反覆使用，恐有礙健康。

台灣兒科醫學會常務理事林應然指出，校園或補習班人口較密集，一般感冒、流行性感冒與腸病毒等飛沫傳染或接觸傳染疾病容易蔓延。舉例來說，染病的孩子咳嗽打噴嚏並非用手臂或衛生紙遮掩，而錯誤用手掌遮掩，後續再手摸桌椅、公用掃把、或與同學打鬧，這時就容易將疾病無聲無息地帶給其他同學，而其他同學若沒有及時洗手，甚至揉眼、吃手指、挖鼻孔，細菌病毒就長驅直入他們的體內了。

許多家長會讓孩子帶著手帕上學，方便隨時保持乾淨整潔，但是，年幼的孩子若不慎沾染細菌病毒，再抹到手帕上，接著孩子整天反覆使用它來擦手、擦嘴、擦眼淚，有可能反倒提升感染風險。

因此，兒科醫師不建議小朋友帶手帕上學，但建議每節下課都去洗個手，且要避免揉眼、吃手指、挖鼻孔等習慣。另外，若想要咳嗽打噴嚏，記得以衛生紙或手臂遮掩，別錯用手掌，否則容易手摸其他物品後將病菌帶給他人。

衛生紙咳嗽腸病毒醫師
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