艾美獎導演經營農場 人生逆轉勝台灣小農隔海取經

2019-09-14 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



回鄉下種田當農夫可能是許多都市人的夢想，但經營農場其實也沒想像中的簡單，搭配這股「務農」風潮，府中15 新北市紀錄片放映院搶先為觀眾放映《我家有個開心農場》，電影描述五度受艾美獎肯定的導演約翰切斯特（John Chester） 離開城市靠著經營農場重返人生高峰的故事。

死土種不出農作物、收成又養不活農場、各種天然災害及野生動物肆虐，經營農場會遇到的困難，讓共同參與放映的台灣在地小農深感認同。

「原來從事有機種植的朋友過程都類似，開始種植有機蔬菜後對環境及種植方式越來越堅持，因為氣候的變遷，環境的變異我想我們應該不會放棄這條路吧」，不僅深深為農場主人約翰的精神所感動，語林有機農場邱語玲女士同步也在電影裡學習到對付蝸牛肆虐農場的解決辦法「原來鴨子真的是喜歡吃蝸牛的，看完電影後我和老公馬上買了12隻鴨子呢」。

靠著自然農法反求諸己的精神及不屈不撓的毅力，如今杏花巷農場即將邁向經營的第九個年頭，農作物不僅已成功銷向全世界，觀光事業亦持續蓬勃發展，約翰現已是坐擁60個員工的成功老闆了！由農場男主人親自操刀拍攝的紀錄片《我家有個開心農場》現正熱映中