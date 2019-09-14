健保大數據 攝護腺癌治療亮點醫院

2019-09-14 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



•台北榮總

台北榮總是國內攝護腺癌手術執行量最高的醫院，去年度共為225人執行手術，接受傳統手術58人，接受腹腔鏡與達文西機械手臂手術169人。

台北榮總泌尿部主任黃志賢表示，北榮針對癌症診療規劃跨專科團隊，以攝護腺癌患者的治療來說，在術前，泌尿科、血液科、放射腫瘤科、病理科等多科醫師，定期於每周二、每周五召開晨會，一同討論治療問題並訂定後續治療計畫。

在治療方面，北榮提供多元治療選擇，舉例來說，北榮有兩台達文西機械手臂，可用於攝護腺全切除，相較傳統手術，大幅降低術後尿失禁與性功能障礙風險。北榮正興建重粒子癌症治療中心、預計於明年啟用，重粒子射線能精準定位病灶，射線經過人體正常組織時釋放的能量極低，能抵達病灶再全面釋放能量摧毀癌細胞，達到治療效果。

另外，北榮也是國內醫療臨床試驗重鎮，泌尿部目前參與國際十餘個競爭性收案的攝護腺癌臨床試驗計畫，因此病人有機會在此接觸到最新的治療資訊與治療機會。

北榮泌尿部配有三名腫瘤個管治療師，針對術後患者進行追蹤，藉由電話訪問瞭解其恢復與回診情形，並能適時轉介個案所需要的社會資源。

•台大醫院

台大醫院每年攝護腺癌診斷人數都位居全台前三名，身為國內龍頭醫院，攝護腺癌晚期患者尤其集中，荷爾蒙療法執行人數每年為1千餘患者，高居全國第一。另外，針對癌細胞未轉移患者，不建議開刀，使用放射治療數，患者數也是全國最多。

台大泌尿科教授、台灣泌尿科醫學會理事長蒲永孝指出，美國、北歐等國研究相繼於2014年證實，65歲以上攝護腺癌患者，當癌細胞無轉移，不論開刀與否，平均餘命一致。

台大接收最新攝護腺癌治療相關訊息，快速制訂院內指引，自2014年起以保守性治療為主，採取積極監控追蹤、觀察等待，搭配放射治療，醫病溝通制度完備，願意選放療患者自然比其他醫院多。

臨床遇到局限性高度風險攝護腺癌者，選擇採取放射治療，習慣同時搭配兩年荷爾蒙治療，輔以提升效果。

蒲永孝認為，台大醫院放療患者比國內其他醫院多，也間接造成荷爾蒙療法執行人數多。另外，台大醫院是全國攝護腺癌臨床試驗最多醫療機構，晚期、目前無法治療的患者，幾乎都會由原醫院轉到台大，而嘗試新藥臨床試驗時，需繼續進行荷爾蒙治療。

•童綜合醫院

童綜合醫院近5年來，腹腔鏡攝護腺手術累計已170例，全國第一。研發副院長歐宴泉表示，腹腔鏡的攝護腺手術比一般傳統手術佳，住院時間和恢復時間都縮短。

歐宴泉表示，約5年多前，他將腹腔鏡手術帶進童綜合醫院，醫院也有達文西機械手臂手術，價格較高，而腹腔鏡手術價格只有機械手臂三分之一到四分之一。他說，癌症病情較輕或年紀大的患者，都可考慮採用腹腔鏡手術，而且腹腔鏡手術可轉3D，技術更提升。

歐宴泉說，機械手臂手術的進步空間仍大，醫師在腹腔鏡手術技術上，約操刀30例時技術已達平穩，若到50至60例，這名醫師的腹腔鏡手術更純熟。歐宴泉指出，國內腹腔鏡手術已越做越純熟，技術穩定，醫師也願花時間投入研究和使用。

醫師會評估患者病情，若病情較輕，手術過程不困難，歐宴泉會建議患者採用腹腔鏡手術，效果比傳統手術好。傳統手術需住院一到二周，腹腔鏡手術患者住院約一周；傳統手術患者需半個月到一個月才能恢復正常作息，腹腔鏡手術患者約二周就能正常生活工作。

•台北書田診所

攝護腺癌的治療，荷爾蒙療法是常見的方法之一，根據健保大數據，在診所治療者，北市書田泌尿科眼科診所接受荷爾蒙療法的攝護腺癌患者最多，108年有147人。

書田診所院長、泌尿科主治醫師蔡培斌表示，攝護腺癌相對其他癌症，細胞生長速度比較慢，病程比較長外，一般癌症存活時間大約5年，但罹患攝護腺癌的存活時間大約可達10至15年。因此「老」病人不斷回診，是讓治療人數增多的主因。

雖然荷爾蒙療法不是根除性治療，屬於輔助性療法，但對於控制癌細胞有不錯的效果。攝護腺癌腫瘤細胞生長需要男性荷爾蒙，荷爾蒙療法主要是消除男性荷爾蒙。蔡培斌解釋，荷爾蒙療法便是所謂的去勢療法，主要有切除睪丸和藥物使用兩種方式，但目前選擇服藥的患者居多。藥物主要是透過腦下垂體去抑制性荷爾蒙產生，進而控制攝護腺癌細胞生長速度。