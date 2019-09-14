預防攝護腺癌 抽血驗這個數值是第一步

2019-09-14 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



早期攝護腺癌沒有明顯症狀，若發現攝護腺特異抗原（PSA）異常，再配合肛門指診、超音波檢測及切片確診。國防醫學院院長、三軍總醫院泌尿外科主治醫師查岱龍建議，50歲以上或是有家族史的男性，應定期抽血檢測PSA。

查岱龍說，通常攝護腺癌可透過肛門指診和抽血檢驗「攝護腺特異抗原」（Prostate Specific Antigen , PSA）來確診。

攝護腺位於膀胱尿道交界處，以手指伸入肛門約4公分處即可觸及，正常攝護腺組織應該是柔軟有彈性的，如果摸到有如結節般的硬塊，甚至堅硬如石頭，則可能是罹患攝護腺癌，需要做進一步的檢查。但是肛門指診無法摸到太小的病灶，攝護腺特異抗原（PSA）檢測彌補了這項缺點。

攝護腺特異抗原（PSA）是一種攝護腺產生的水解酶，功用是液化精液讓精蟲易於游動。PSA存在於腺體上皮細胞中，當發生癌病變時，會增加滲漏進血中的量而使血中濃度上升。通常PSA正常值在0至4毫微克／毫升（ng／ml），如果PSA超過正常值，罹患攝護腺癌的機率增加。

以60歲男性為例，PSA的通常在4毫微克／毫升( ng／ml）以內，若數值高於4，在4到10毫微克／毫升間，罹患攝護腺癌機率則增高20%至24%。

查岱龍強調，PSA的值異常並不代表就是罹患攝護腺癌，攝護腺發炎、攝護腺良性肥大或尿道發炎，也可能讓數值上升。建議搭配肛門指診和經直腸超音波檢測，如果三種檢測都發生異常，罹患癌症機率較高，但仍須以病理切片為最後確診。

書田診所院長蔡培斌表示，有些病人到泌尿科檢查其他疾病時，做肛門指診發現到硬塊，進而接受PSA檢測；也有些人是透過健康檢查的血液篩檢，發現PSA異常，再進一步接受肛門指檢，兩者並沒有一定的先後順序。

男性是否需要廣泛接受PSA篩檢？蔡培斌說「不需要」，許多公司員工體檢將PSA列入檢測項目，事實上，50歲以前罹患攝護腺癌的機率非常低，等於浪費醫療資源。

查岱龍表示，雖然攝護腺癌位居十大癌症第五位，但相較於歐美，台灣人攝護腺癌發生率和死亡率都很低，沒有必要做大規模的篩檢。針對高風險族群，如50歲以上或是有家族史的男性做檢測即可。

如何預防攝護腺癌？書田診所院長蔡培斌表示，高油、高熱量的西式飲食（western diet）為攝護腺癌的風險因子，應該盡量避免。至於坊間相傳茄紅素、南瓜子和石榴，只能做為飲食上的參考，對單一病人來說並沒有真正的療效。

和信醫院泌尿外科主任張樹人說，減少攝取紅肉、燒肉等富含動物性脂肪的食物，尤其高溫油炸物，容易產生致癌物質；另外，近期有研究發現，糖尿病、高血壓患者也是攝護腺癌高危險群，男性須留意。

張樹人表示，近三年門診發現，攝護腺癌患者有年輕化趨勢，一成多為50歲以下，且多數一來就是末期，扣除年齡因素，主要與致癌環境、飲食西化有關。他舉例，許多年輕人喜歡吃火鍋，吃牛肉時，偏好雪花牛、和牛等油花漂亮肉類，富含油脂，口感較佳，但長遠下來對身體的影響難以估計，因此，他自己專點全瘦、沒有油花的肉片。

蔡培斌指出，預防攝護腺癌最重要的還是生活作息正常、多運動，保持身心健康。如此除了有助於疾病的預防，若是被診斷出罹患攝護腺癌，也才有足夠體力接受治療。