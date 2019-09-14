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攝護腺癌藥物治療 考量高齡、晚期，選擇不同

2019-09-14 20:03聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

攝護腺癌治療包括手術切除、放射線治療、荷爾蒙療法和化學療法，該如何選擇？國防醫學院院長、三總泌尿外科主治醫師查岱龍指出，早期攝護腺癌通常侷限於器官裡，建議手術切除，但有時病人身體狀況不好、年齡太大，或本身不願意接受手術，即便是早期患者，也可選擇放射線療法。至於晚期病人則無法使用局部性的切除手術和放射線療法，需要全身性的荷爾蒙療法。

查岱龍說，「有些病人會選擇兩種以上治療方式。」早期攝護腺癌可做根除性治療，用外在的力量將攝護腺、儲精囊、以及骨盆腔淋巴結切除。除了開刀手術外，放射線治療（俗稱電療）也是另一種常見的根除方式。

林口長庚泌尿腫瘤科主治醫師馮思中指出，手術切除的範圍較大，儘管現在已有達文西手臂微創手術，但由於攝護腺癌的病人年齡層較高，手術仍有一定風險。因此，使用放射線治療便是不錯的選擇。此外，針對非早期攝護腺癌，或再發風險高的個案，也會選擇使用放射線治療。

攝護腺癌放射治療是將高劑量輻射線集中於攝護腺腫瘤和儲精囊、骨盆腔淋巴結等高風險區域，破壞分裂繁殖的癌細胞，屬於根除性治療。放射線治療不用住院，但需要每天到醫院照射一次，每次約15分鐘，持續約七到八周。治療過程中，病人只要在治療室床上靜躺不動，機器自動旋轉定位，並在每個方位進行照射，因此治療中不會流血，不會痛，也沒有傷口。

攝護腺位於骨盆腔裡，放射線可能會造成直腸和膀胱的傷害，並可能影響神經組織的功能。少數人可能會發生出血性膀胱炎或出血性直腸炎、血尿或大便有血等。馮思中表示，雖然放射線治療並非照射全身，而是針對局部，但傳統光子輻射照射範圍較大，可能傷及其他器官造成副作用。

現在技術日新月異，目前健保給付包括傳統的強度調控（IMRT）或3D順型（3DCRT）治療模式，以三至七個角度照射治療。許多醫院也有自費項目，如質子治療，可以將劑量集中在某一深度，讓周圍的組織維持在極低的劑量；或是搭配導航式影像放射，讓定位更加精準，以減低副作用。

在攝護腺癌的治療中，荷爾蒙療法也是常見的治療手段。馮思中說，荷爾蒙療法不是常規的根除治療，只是輔助性療法，僅能暫時壓抑癌細胞，主要用於晚期攝護腺癌，或透過輔助放射治療，控制癌細胞的生長和擴散。男性荷爾蒙是攝護腺癌細胞的「營養」，若要讓癌細胞縮小，就是「把營養拿掉，讓它沒有養分」。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江說，荷爾蒙治療的優點是給藥方式較簡單，可隨時停止，且能延緩癌細胞生長，三期以上患者八成有效，病情約可延緩兩年。

荷爾蒙治療為也是所謂的「去勢療法」，目的就是盡量消除男性荷爾蒙的產生，主要有切除睪丸和藥物使用兩種方式，前者常讓病人產生閹割的恐懼，造成挫折感，因此現在較常使用化學去勢，意即藥物的方式進行。研究顯示，化學去勢和手術去勢對於攝護腺癌的控制效果差不多。

書田診所院長蔡培斌表示，荷爾蒙療法藥物可分為兩大類，一類是控制中樞神經的腦下垂體，進而抑制全身性荷爾蒙產生；另一類是阻斷男性荷爾蒙和其受器結合，達到去除男性荷爾蒙對攝護腺癌細胞的作用。兩大類藥物有口服或針劑，選擇性多，只要符合適應症，大部分健保都有給付。

荷爾蒙療法常有副作用，例如，男性女乳化、熱潮紅、骨質變差、心血管疾病等，也要注意肝功能的狀況。

一般在癌症治療中常見的化學治療，在攝護腺癌的治療較不常聽到。馮思中解釋，並非沒有使用化療，只是因為攝護腺癌對荷爾蒙治療的反應太好了，多半等到荷爾蒙療法失效，且開始有其他部位的轉移，才開始化療。

優點：最後手段 減輕癌症疼痛

馮思中指出，化學治療在攝護腺癌治療的角色上，主要是治標，用以減輕癌症引起的痛苦，例如骨轉移引起的疼痛。

張宏江指出，攝護腺癌的化療注射藥物進展較慢、且費用高昂，目前僅兩款，皆為紫杉醇類化學用藥，建議仍以荷爾蒙治療為先。

攝護腺癌患者接受荷爾蒙治療後，張宏江表示，若攝護腺癌指數（PSA）連續上升，且大於2.5，血清睪固酮量仍舊維持夠低的水準，表示病情已進展到「荷爾蒙抗性攝護腺癌」的階段，表示第一線荷爾蒙治療失效。

張宏江說，此時治療選擇包括第二代荷爾蒙藥物或化療，也可以輪流使用，可延長存活期。

攝護腺癌第一線荷爾蒙藥物失效後，目前的藥物選擇有：

A. 第二代口服荷爾蒙：

澤珂／阿比特龍（abiraterone; Zytiga）

安可坦（enzalutamide; Xtandi）

B. 化學治療：

第一線剋癌易（docetaxel; Taxotere）

第二線去癌達（cabazitaxel; Jevtana）

C. 放射性同位素：

鐳223（Radium-223; Xofigo）

攝護腺荷爾蒙治療十大醫療院所 資料來源／健保署 製表／元氣周報 ...
攝護腺荷爾蒙治療十大醫療院所 資料來源／健保署 製表／元氣周報 聯合報
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民眾接受攝護腺癌治療的選擇（107年） 資料來源／健保署 製表／元氣周...
民眾接受攝護腺癌治療的選擇（107年） 資料來源／健保署 製表／元氣周報 聯合報
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攝護腺癌荷爾蒙療法第一線和第二線使用人數 資料來源／健保署 製表／元氣周報 ...
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攝護腺癌微創手術癌細胞
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