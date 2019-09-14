攝護腺癌三種動刀方法怎麼選 專業分析看這裡

2019-09-14 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



人口老化，被喻為老男人疾病的攝護腺肥大、攝護腺癌等患者逐漸增加。臨床顯示，早期攝護腺癌患者以手術切除為主，可分為傳統、腹腔鏡、達文西等三種方式，各有其特色與經濟效益，健保給付傳統手術，腹腔鏡手術需自付五萬，達文西自付金額更高，約需20至30萬間。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江表示，早期攝護腺癌通常沒有症狀，一旦腫瘤阻塞尿道或膀胱頸時，出現下頻尿、血尿、體重減輕、骨頭疼痛，此時腫瘤可能已轉移，大都無法手術。如為早期或三期，最好治療方式仍是透過手術摘除整個攝護腺。

傳統攝護腺手術，健保雖有給付，但因耗時較久（需四小時以上），傷口大（至少12公分）且恢復期長，甚至還有可能有三成以上機率會漏尿、七成會出現勃起功能障礙，所以部分患者不願治療。

張宏江指出，在臨床上，傳統攝護腺手術出血量高，加上腹腔鏡、達文西機械手臂手術陸續問世，明顯優於傳統手術，大部分醫學中心醫師不會選擇傳統攝護腺手術。

和信醫院泌尿外科主任張樹人也持相同看法，攝護腺傳統手術時，在病患肚臍下方開一道約12公分傷口，然後分離攝護腺上的性神經，進而完整將攝護腺與膀胱、陰莖、血管等組織分離，進行單獨摘除處理後，才能縫合。

傳統手術術中易大量出血，且開完刀後，患者因傷口劇痛，至少需住院一周外，且會尿失禁至少三到六個月，所以和信醫院幾乎不開傳統手術，他近年來僅開了四例。

張樹人表示，腹腔鏡手術與傳統手術相較為二度空間（2D），透過內視鏡讓視野放大約三、四倍，醫師只需在患者腹部上開四、五個約一公分的小孔，以人工方式操作器械，有著失血較少、傷口小、復原時間較快的優點，雖需自費，但耗材等費用比達文西手術低。

但張樹人也說，從技術門檻來看，腹腔鏡比達文西手術還要複雜困難，器具無法像手腕一樣旋轉，醫師必須有純熟經驗及技術，才能勝任。

與腹腔鏡不同的是，達文西機械手臂為3D空間，相較簡易，張樹人解釋，達文西由醫師操作機器人手臂輔助來執行外科手術，透過高放大倍率鏡頭，放大病灶組織，有助減少對組織造成的傷害，且出血量更少、降低感染機率及尿失禁。

張樹人以自己執行手術經驗為例，執行達文西手術時，手術時間都在兩小時內，失血量可以控制在100cc，大幅降低術後疼痛感，復原時間及住院時間均較短，術後三至四天就能出院。

張樹人說，和信醫院平均每年開了近90台達文西機械手臂攝護腺癌手術，其中70歲以下患者接受度較高，這與健保大數據所分析的65至74歲區間比例較高情況相符合。

不過，張樹人強調，依國外研究顯示，腹腔鏡與達文西手術在攝護腺癌的治療效果上，並無明顯差別。

值得一提的是，健保目前以「未列項方式」給付達文西切除攝護腺癌，給付5萬966點值，患者必須自付耗材費用，約在20至30萬之間，台大醫院約25萬元，和信醫院約23萬元，如果多使用一隻機械手臂，就多收一至二萬。