健保大數據分析 這些醫院攝護腺癌手術人數最多

2019-09-14 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



攝護腺癌可依期別或年齡等考量，透過手術、放療、荷爾蒙藥物等方式治療。健保資料庫大數據分析，國內攝護腺癌治療仍以手術為主，健保署106年通過攝護腺癌使用達文西機械手臂輔助手術比照腹腔鏡給付後，接受達文西手術人數明顯飆升，超越腹腔鏡與傳統攝護腺手術，其中以在醫學中心動手術的人數最多。

分析健保大數據，雖然因攝護腺癌就醫者，以75～79歲最多，但可能因考量年齡等因素，103至107年男性因攝護腺癌就醫進行手術者，以60至79歲男性為主，其中以65至69、70至74歲兩個年齡層比率最高。健保署醫務管理組科長王玲玲表示，以107年為例，各有751、581人，占全年手術人數2887人的46%，接近五成。

腹腔鏡加達文西攝護腺手術，依各院所層級來看，107年醫學中心以台北榮總169位手術人數最多，台中榮總與林口長庚以155、111位分居二、三名，台大則以106位位居第四。王玲玲表示，各醫學中心重點發展項目不同，北榮攝護腺癌手術較多，可能因泌尿科醫師人數多，也可能因為過去照顧較多榮民。

另外，經健保專家會議討論，攝護腺癌使用達文西機械手臂輔助手術，雖不符合健保給付的經濟效益，但具安全及療效實證基礎，自106年1月起，可以「攝護腺癌根除性攝護腺切除術併雙側骨盆腔淋巴切除術」加「腹腔鏡檢查」的醫令代碼申報手術費用，並向病患收取健保給付的差額。

台灣男性學醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江表示，數據結果可能與各醫院申報有落差。以台大醫院為例，健保統計顯示，去年接受腹腔鏡與傳統攝護腺手術者分別為106、86位，但就他所知，近五年內，該院幾乎九成五以上是達文西手術。

但健保數據卻顯示，台大醫院仍有部分執行傳統攝護腺癌手術，張宏江認為有兩因素，一是有些醫師不了解醫令代碼，致申報時誤報；另一則是醫師考量到患者經濟狀況不佳，手術不報腹腔鏡，而以健保給付的傳統手術申報，故使數據統計上有些落差。因此，在台大接受傳統攝護腺癌手術的人數中，可能有八成是接受腹腔鏡手術，人數與台北榮總相當。

另外，107年攝護腺癌手術統計中，部分區域醫院與地區醫院施術人數不輸給醫學中心，例如台中沙鹿的童綜合醫院，腹腔鏡攝護腺手術有170例，為全國第一；全國地區醫院共57例腹腔鏡攝護腺手術，位於高雄市燕巢區的義大癌治療醫院，就占了56例。王玲玲表示，可能該醫院具特殊性，如治療癌症或以攝護腺癌為重點發展項目等有關。

攝護腺癌患者除手術治療外，放射線治療是另一選擇。依近五年數據來看，攝護腺癌友接受放療以醫學中心與區域醫院為主，每年約近三千的治療人數中，各佔五成與四成五；醫學中心前三名為台大、林口長庚、北榮，區域醫院為北市聯醫、嘉義長庚、雙和醫院。

王玲玲說，部分攝護腺癌患者雖能動手術，但因考量如勃起障礙等副作用，常選擇放療，因此近年人數不比手術低。