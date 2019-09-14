誰是攝護腺高危險群？健保署長李伯璋用2張圖說明

2019-09-14 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



攝護腺癌好發於50歲以上男性，健保署長李伯璋分析健保大數據，發現近五年來，因攝護腺癌就醫人數以60至79歲間男性為主，80歲以上長者比率不低。

李伯璋表示，攝護腺癌又稱前列腺癌，台灣每年逾4000人新診斷為攝護腺癌。

攝護腺癌進展速度緩慢，早期症狀不明顯，當癌細胞慢慢長大、逐漸壓迫到尿道時，才開始有類似攝護腺肥大的下泌尿道症狀，像是頻尿、夜尿、尿流細小或解尿不順等情形，但因症狀緩慢，且與攝護腺肥大症狀雷同，容易被忽略，疏於就醫，難以在早期發現。

一旦等到出現血尿、水腫、骨骼疼痛、體重減輕等情形時，則可能為晚期攝護腺癌，癌細胞已經轉移至其他器官。

攝護腺癌雖是男性無聲殺手，但並非無法早期發現。李伯璋指出，泌尿科醫師檢查男性攝護腺癌時，最直接方式就是肛門指診，檢查攝護腺有無異常硬塊；另外可透過「攝護腺特異抗原」（PSA）抽血檢驗來看指數是否異常升高，此為現行最常用、簡易的方式。

不過，在檢測PSA前，最好避免騎單車、攝護腺按摩、肛門指診等，才不會使指數異常飆高，影響檢查結果。

在攝護腺癌治療上，期數不同，治療策略也不同，李伯璋表示，若為早期（一、二期）患者，腫瘤仍侷限在攝護腺內，最好的治療方式，就是利用手術方式切除攝護腺，八成以上可以根治，且術後復發的機率不高。

手術分為傳統、腹腔鏡及最新的達文西機械手臂輔助手術，後兩者為微創手術。

傳統攝護腺切除術需開腹，耗時、出血較多、風險大、恢復期長，且恐有尿失禁及性功能障礙等後遺症，故現行各醫院已少施作；腹腔鏡手術則有傷口小、復原時間快的優點，雖藉內視鏡可有較清晰視野，但仰賴人工操作，且為2D空間、靈活度較低。

相較之下，達文西機械手臂屬於3D空間，由醫師操作機器人手臂輔助執行外科手術，可以減少對組織造成的傷害，出血量更少、降低感染機率及併發症，並加速病人康復、縮短住院時間、減低手術後疼痛及減少疤痕，患者多在術後一至二周就能下床，重返工作崗位。

不過李伯璋也說，達文西手術價格昂貴，健保署從106年開始給付攝護腺癌使用達文西手術，可以申報手術費及腹腔鏡費用，減輕患者與家屬負擔。

有手術顧慮，則可採放射線治療，利用放射線照射攝護腺，破壞並根治分裂繁殖的癌細胞，但有可能傷及攝護腺周邊組織如膀胱和直腸；如為晚期患者（三期以上），則採荷爾蒙、冷凍治療等來抑制攝護腺癌的生長。

攝護腺癌發生原因主要和年齡、遺傳、飲食西化等因素有關，若及早發現治療，五年存活率高。李伯璋表示，攝護腺癌患者無須驚慌，應積極治療，不可因為擔心術後雄風不再，而拒絕就醫。