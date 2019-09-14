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韓國瑜赴台中會燕子 高雄鳳山再爆一例本土登革熱

2019-09-14 17:05聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天到台中，與台中市長盧秀燕合體拼大選。不料市長室所在地的鳳山區繼本月十日2例本土登革熱家庭群聚，疾管署今下午又公布，高雄市再增1例個案，為鳳山區福祥里30多歲女性，確定是該起群聚第三例個案，其中高風險感染區域的國宅市場將於16日休市。

疾管署副署長羅一鈞今受訪表示，個案於9月10日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、背痛及骨頭痛等症狀並就醫，因症狀未改善，於13日再次就醫後通報，確診感染登革病毒第一型。個案目前住院中，同住家人及接觸者無疑似症狀。

該女性近期無國外旅遊史，國內活動史以鳳山區福祥里住家及海洋里工作地為主，另平日會前往新泰里及老爺里活動，因本案工作地及活動地皆位於9月10日公布的國富里兄弟檔家庭群聚個案居住地500公尺以內，研判於工作地或活動地周邊感染的機會較高。

衛生單位已針對個案住家及工作地周邊進行孳生源檢查、噴霧壓罐及疫情調查，並安排執行活動地及住家社區緊急防治。羅一鈞說，防疫人員在進行孳生源檢查時，發現個案活動地周圍大樓頂樓環境髒亂，甚至發現22個陽性積水容器。

羅一鈞表示，雖鳳山區目前已知的三例個案皆未出沒國宅市場，但考量蚊蟲會四處移動，市場環境容易孳生病媒蚊，針對高風險感染區域需嚴加落實孳生源清除，該市場將配合防疫工作，將於16日休市。

今年截至目前國內累計84例本土登革熱病例，以高雄市55例個案數居冠，其次是台南市25例位居第二；今年不僅南部有登革熱疫情，北部也陸續傳個案，新北市中和區、永和區各2例、桃園市中壢區及台北市大安區各1例。另有379例境外移入病例，近一個月感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。

正值中秋佳節連續假期，疾管署籲請民眾出外訪友踏青時，應落實個人防蚊措施，並留意住家環境是否有潛在孳生源，澈底執行巡倒清刷，避免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師活動史。

疾管署防疫人員於高雄市鳳山區海洋里登革熱個案工作地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署...
疾管署防疫人員於高雄市鳳山區海洋里登革熱個案工作地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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