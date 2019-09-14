韓國瑜赴台中會燕子 高雄鳳山再爆一例本土登革熱

2019-09-14 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天到台中，與台中市長盧秀燕合體拼大選。不料市長室所在地的鳳山區繼本月十日2例本土登革熱家庭群聚，疾管署今下午又公布，高雄市再增1例個案，為鳳山區福祥里30多歲女性，確定是該起群聚第三例個案，其中高風險感染區域的國宅市場將於16日休市。

疾管署副署長羅一鈞今受訪表示，個案於9月10日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、背痛及骨頭痛等症狀並就醫，因症狀未改善，於13日再次就醫後通報，確診感染登革病毒第一型。個案目前住院中，同住家人及接觸者無疑似症狀。

該女性近期無國外旅遊史，國內活動史以鳳山區福祥里住家及海洋里工作地為主，另平日會前往新泰里及老爺里活動，因本案工作地及活動地皆位於9月10日公布的國富里兄弟檔家庭群聚個案居住地500公尺以內，研判於工作地或活動地周邊感染的機會較高。

衛生單位已針對個案住家及工作地周邊進行孳生源檢查、噴霧壓罐及疫情調查，並安排執行活動地及住家社區緊急防治。羅一鈞說，防疫人員在進行孳生源檢查時，發現個案活動地周圍大樓頂樓環境髒亂，甚至發現22個陽性積水容器。

羅一鈞表示，雖鳳山區目前已知的三例個案皆未出沒國宅市場，但考量蚊蟲會四處移動，市場環境容易孳生病媒蚊，針對高風險感染區域需嚴加落實孳生源清除，該市場將配合防疫工作，將於16日休市。

今年截至目前國內累計84例本土登革熱病例，以高雄市55例個案數居冠，其次是台南市25例位居第二；今年不僅南部有登革熱疫情，北部也陸續傳個案，新北市中和區、永和區各2例、桃園市中壢區及台北市大安區各1例。另有379例境外移入病例，近一個月感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。