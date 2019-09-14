登革熱能打針預防？ 我國登革疫苗第二期臨床試驗啟動

2019-09-14 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年登革熱境外移入疫情創十年新高，本土疫情一度南北戰場雙開，截至目前國內已經有83例本土登革熱病例。事實上，4年前爆發奪上百人命大流行後，我國已投入登革疫苗臨床試驗，目前已進行到第二期，未來登革熱也有機會像流感等傳染病一樣，打一針就能預防。

台灣是登革熱高風險區，可怕的是遭叮咬感染者8成是無症狀帶原者，難找出病例，防止疫情擴散。4年前就曾爆發大流行，一年就累積超過4萬病例，超過2百人喪命。登革熱目前無特效藥物可治療，只能仰賴患者本身的免疫力對抗病原。疫苗的出現不論對防疫人員，或一般民眾都意義非凡。

美國FDA今年五月批准首款登革熱疫苗，是法國賽諾菲巴斯德研發的登革熱疫苗。雖可預防一至四型所有登革熱病毒，但只適用9到16歲，主要用於東南亞國。疾管署副署長羅一鈞表示，我國登革熱疫情主要好發在50歲以上成人，非此疫苗適用對象，對疫情防治用途有限，藥廠未引進台灣。

衛生福利部疾管署自3年前與美國國家衛生研究院合作臨床試驗，主要招募50至70歲健康民眾加入。第二期臨床試驗自去年7月啟動，試驗將持續3年，預計在台大醫院、奇美醫院、成功大學附設醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院執行，共約252名試驗者。

這次在台測試的四價疫苗TV005，具有四種血清型的登革病毒，屬於「活性減毒疫苗」，由美國國衛院研發，過去已在美國、巴西、泰國及孟加拉進行臨床試驗，試驗結果對四種型別登革病毒具有8成以上保護力，也有在50歲以上老年族群進行臨床試驗的經驗。

主導四價登革疫苗TV005計畫之一的台大醫院，近期於網站公布招募資料，疫苗施打至本月底，前台大醫學院院長張上淳說，據過去臨床試驗，由於四價登革疫苗為減毒疫苗，不會致病，所以即使是有登革熱感染史者接種，也不會產生登革熱跨型別交叉感染，無須擔憂出現登革出血熱。