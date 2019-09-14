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布袋青年記錄101種生活 喚醒昔日小上海榮光

2019-09-14 15:33聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

有「小上海」之稱的嘉義縣布袋鎮曾是台灣重要商港，如今商業條件不再，布袋面臨港口轉型及人口流失的問題。一群生活在布袋的社會青年組成「海瘋少年」，希望記錄布袋人的故事、發揚蚵文化，吸引青年返鄉生活。

23歲青年邱文慈從小生長在布袋鎮，他說自己看見很多親友因升學考量，逐漸轉移到附近的城市就學，畢業後多數人也選擇留在外地發展，造成了在地青年對故鄉的漠視及疏離。

邱文慈與同樣生活在布袋的朱鴻祥、黃律慈、蔡昱鋒、謝孟哲在地青年在今年組成行動團隊，並申請教育部青年署的「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，獲行動金支持。 他們表示，希望以強調人與海共生的「里海」精神為核心，探訪與記錄在地漁業及生活，重現老布袋人的光榮。

團隊與在地組織合作，從調查漁村的生活家、地方產業蚵、在地與海洋共生的故事開始做起，要逐步累積屬於布袋人的101種生活，同時透過分享會、共識凝聚工作坊，邀請在地居民及青年一起為布袋的發展提出多元的建議及想像。

團隊也說，希望在當地的謝鹽祭市集擺攤，展示行動過程所記錄的故事及成果，並透過新媒體的行銷，引動更多青年聚集在地，一同為布袋注入更多青年活力。

布袋青年團隊舉辦共識凝聚工作坊，邀請在地居民一同集思廣益，提出多元的建議及想像。...
布袋青年團隊舉辦共識凝聚工作坊，邀請在地居民一同集思廣益，提出多元的建議及想像。圖／青年署提供
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青年教育部上海
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