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加碼國三生公費HPV疫苗開打 國一生想打等明年過年

2019-09-14 15:20聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國健署去年起將公費子宮頸癌二價HPV疫苗擴及全台，今年額外加碼讓106學年度入學，也就是目前國三的孩子也能受公費疫苗保護，預估受惠4萬5千人，目前8個縣市已悄悄開打。至於今年入學的國一新生，國健署預計，需要等到明年過年後、也就是下學期開學，才會輪到她們打HPV疫苗。

過去新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市、金門縣、彰化縣、雲林縣等10縣市政府都自行提供國一女學生免費接種HPV疫苗。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，扣掉上述縣市已接種疫苗的國三女生，預計還有4萬5千人未受HPV疫苗保護。

原計畫該群學生與去年首批公費接種學生一同開打，但由於疫苗作業考量，延宕至現在才接種。8月31日開學至今，宜蘭縣、南投縣、花蓮縣、苗栗縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、高雄市已開放國三女學生接種公費HPV疫苗，目前已施打約2000多劑，其他縣市也將陸續安排接種。

去年首次全面接種HPV疫苗的女學生，目前已升上國中二年級，二價HPV疫苗共需接種兩劑才能獲得完整保護力，各縣市五月起陸續施打第二劑疫苗，但據國健署資料，仍有2.2萬女學生連第一劑疫苗都還沒打。林莉茹提醒，107學年度入學的國中女學生，第一劑疫苗須於今年12月前接種完畢。

公費HPV疫苗並非強制接種，一定得學生及家長雙方都在同意書上簽名，才可接種。林莉茹表示，考量部分猶豫疫苗接種學生可能改變心意，錯過接種時程者，16歲前仍是公費HPV疫苗接種對象，隨時可至醫療院所補接種。

HPV疫苗不會像流感疫苗一樣有全國統一開打日，也不一定會統一於校園接種，都交由地方衛生局與校方商討，自行決定最合適接種時程，及在校內施打或自行至診所接種，有意願接種者可於當地衛生局公布施打日期後洽詢。

疫苗預防傳染病，但民眾怕不良反應，國健署有通報機制，除經由校方透過衛生局所通報，也設有24小時專線，截至目前共有48件不良反應通報，症狀包含發燒、頭暈或手臂痠痛，後續都沒有不適狀況。國健署表示，無人出現嚴重不良反應。

國健署去年起將公費子宮頸癌二價HPV疫苗擴及全台，今年額外加碼讓106學年度入學...
國健署去年起將公費子宮頸癌二價HPV疫苗擴及全台，今年額外加碼讓106學年度入學，也就是目前國三的孩子也能受公費疫苗保護，預估受惠4萬5千人，目前8個縣市已悄悄開打。 記者陳雅玲／攝影
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流感疫苗國健署衛生局
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