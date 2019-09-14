教學升等難推行 大學：認同理念的評審委員少

2019-09-14 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部102年提出多元升等制度，促進大學老師憑教學、專技等非學術成果升等的機會。為加強推廣，教育部107年起辦理「教學實踐研究計畫」，鼓勵致力教學的大學教師，將教學計畫寫成研究案，並由教育部提供計畫執行經費，兩年共收到5005件申請。

高教工會表示，多元升等標準難定義，以及參與教師不一定熟悉教育領域研究方法，計畫成效恐有限。大學校長則說，教師升等要經外校審查委員認可，但國內認同教學升等的委員不好找。

教育部表示，教學實踐研究計畫第一年原本編列1.2億元，預計補助200至300個老師，後因申請人數踴躍，提升到3億元經費，並補助每個老師最高一年50萬元，平均補助經費是一計畫25萬元。107年和108年分別有2174人和2831人申請，通過率分別是48%與46%。

不過，教育部提供的統計資料顯示，102年至今只有107個大學老師透過教學等非學術表現升等。教育部高教司專門委員倪周華說，教育部不會強制各大學評鑑教師升等的方法。教育部辦理「教學實踐研究計畫」，是希望能開啟風氣，讓教學成果更受重視。

靜宜大學是踴躍申請此計畫的學校之一，校長唐傳義說，校內鼓勵老師在教學上創新，以及透過研究的方法了解教學成效。教學實踐研究計畫助這些老師取得更多資源。促成升等也是參與此計畫的重要目標。

唐傳義說，靜宜大學為鼓勵更多老師憑教學成果升等，花了很多時間，才逐漸找到認同教學升等的評審委員，並將名單提供給教育部建置資料庫。

他也表示，國內憑教學成果升等的風氣和案例有限，一開始循此管道成功升等的老師，常感覺自己是二等公民，也會被同儕耳語，讓升等變成不太榮譽的事。

高教工會秘書長陳政亮表示，多元升等的問題是找不到標準，多數學校仍由學術研究成果作為升等依據。

陳政亮說，這項計畫要申請老師把教學寫成研究案，等於是要每個參與老師都執行教育領域的研究。但是非教育領域教師不一定熟悉教育研究方法，執行成果很難被教育領域的學術期刊核可，也就很難取得升等所需的學術論文積點。

曾獲教育部第六屆全國傑出通識教育教師獎、連兩年申請到計畫的台北大學通識中心副教授王冠生說，學術論文看重研究方法，這計畫對非教育領域的老師來說是一大挑戰，希望能辦教育研究方法的工作坊來協助老師。

王冠生也說，這項計畫可能會影響教學情境。為一邊教學一邊執行研究，他必須請全班簽署受測同意書，且要學生填寫問卷、接受訪談，引起班上少數學生反彈。也有老師為了用實驗法評估教學成果，把全班學生分成實驗組和對照組。這種先研究、後教學的方法，或多或少改變了原本的教學情境。