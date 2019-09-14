國道下午湧現北返車潮 國5恐塞車到深夜

2019-09-14 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



今天中秋節假期第二天，高速公路局說，今天0-5時總延車公里為5.1百萬車公里，為年平均平日(3.6百萬車公里)之1.4倍；截至中午12時，國道全線總延車公里為35.6百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

西部國道路網上午壅塞路段，包括國1北向內湖至高架汐止端；國3南向霧峰至霧峰系統等，其餘路段均能維持行車順暢。國5上午雙向車流亦能維持行車順暢。

高公局預估國道下午就會提前出現北返車潮，包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北向霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北向頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統路段都是壅塞路段，其中國5北向頭城至坪林路段，更可能塞到深夜，高公局將於下午2時到晚上9時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

高公局指出，今天上午西部國道路網壅塞路段包括國1北向內湖至高架汐止端、國3南向霧峰至霧峰系統等，其餘路段均行車順暢，國5上午雙向車流也維持順暢。

不過，預估下午就會開始出現提前北返車流。高公局表示，壅塞路段將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北向霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北向頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統路段，國5北向頭城至坪林路段可能壅塞到深夜。